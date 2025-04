El entorno de Klopp responde a los rumores que le sitúan en el banquillo del Real Madrid para sustituir a Carlo Ancelotti

El futuro de Carlo Ancelotti es toda una incógnita a raíz de la eliminación ante el Arsenal en Champions. La cuarta temporada en su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid le está pasando factura y los resultados no están siendo los esperados de acuerdo con el nivel de la plantilla, aunque todavía falta conocer el desenlace de LaLiga y la Copa del Rey.

Después de no haber despejado la duda sobre su futuro el pasado miércoles y sin ningún interés por querer saber qué pasará a final de temporada, muchos nombres han vuelto a salir a la palestra como posibles nuevos inquilinos del banquillo. Sin embargo, hay uno que ha destacado sobre el resto y que anteriormente ya estuvo en las quinielas: Jürgen Klopp.

El entrenador alemán se encuentra libre después de haber abandonado la disciplina del Liverpool al término de la pasada temporada. En su deseo de tener un año sabático emergió la posibilidad de convertirse en el director de fútbol global de Red Bull y decidió aceptar tener un nuevo rol dentro de la marca.

Las especulaciones sobre su posible futuro en el banquillo del Real Madrid han estado a la orden del día. Además, también se le ha vinculado con la selección brasileña -al igual que a Carlo Ancelotti-, sin embargo, ante esta vorágine de rumores ha hablado Marc Kosicke, su representante.

"Jürgen está muy contento con su nuevo puesto como Director de Fútbol Global en Red Bull. Está plenamente concentrado y feliz allí", ha declarado en declaraciones a Sky Sports Alemania.

Su futuro, una incógnita

Lo cierto es que la marca Red Bull no está atravesando su mejor momento después de que sus dos principales baluartes se encuentren en un momento deportivo difícil: el RB Salzburgo cayó eliminado en la fase liguera de la Champions y el RB Leipzig está sufriendo en la Bundesliga por jugar en la máxima competición europea a nivel de clubes la próxima temporada.

Precisamente el entrenador interino del club alemán, Zsolt Löw, ha hecho unas declaraciones en la misma línea que el agente de Klopp: "Creo que Jürgen tomó esta decisión (de unirse a la marca Red Bull) conscientemente. Está muy, muy contento con su puesto", declaró el técnico del RB Leipzig en la rueda de prensa previa al partido ante el Holstein Kiel.

Tras anunciar su decisión de dejar el Liverpool, el alemán confesó "seguir queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos [...] ¿Volveré a entrenar? Lo descarto por el momento". Mientras que en Instagram ratificó su decisión de mantenerse al margen del fútbol aunque "todavía me encanta el fútbol, ​​todavía me encanta trabajar, y Red Bull me da la plataforma perfecta para ello".