El mensaje de Lucas Vázquez que sonó a despedida: "El Real Madrid volverá siempre y gracias por todo"

Con un nudo en la garganta, así acabaron muchos madridistas la noche de este miércoles tras la derrota en el Bernabéu contra el Arsenal. No hubo remontada sino un baño de realidad: al Real Madrid le falta mucho fútbol. Lucas Vázquez, que fue el capitán blanco en el inicio, dio la cara a pie de campo y dejó un mensaje que podría estar cargado de simbolismo.

Ante el micrófono de Movistar+, Lucas Vázquez habló de la eliminación del Madrid a manos del Arsenal. "Ha sido un partido difícil, no hemos tenido todas las ocasiones que nos hubiese gustado", empezó reconociendo sobre la vuelta.

La misión del equipo blanco era difícil: remontar un 3-0. "No le hemos perdido la cara al partido pero ha habido muchas interrupciones y la balanza no ha caído de nuestro lado y no hemos podido hacer lo que queríamos", añadió el jugador gallego haciendo balance de lo ocurrido.

Reconoció que el Madrid estuvo carente de fútbol: "Quizás sí", señaló. Y analizó qué falló en el equipo: "Nos ha faltado más claridad con balón, algo de paciencia a la hora de llevar el balón de lado a lado para penetrar en una defensa que estaba muy organizada. Ellos han venido a defenderse, en la primera parte no han hecho nada y en la segunda con el equipo volcado se ha encontrado con esa victoria", explicó.

Lucas volvió a ejercer de capitán ante el micrófono y asumió la responsabilidad del vestuario en la eliminación: "Igual que cuando ganamos todos somos responsables cuando perdemos también. Es parte del fútbol, el madridismo sabe que nos dejamos la piel siempre, puede salir bien o mal, siempre damos la cara".

Siguió con unas palabras de cariño hacia la afición, que trató de impulsar la remontada desde el inicio: "Muy agradecidos por la atmósfera que hoy han creado. El estadio ha sido increíble", dijo. A lo que añadió: "Volveremos más fuertes". Con unos segundos de pausa, y de emoción en sus ojos, Lucas aseguró que "el Madrid volverá siempre y gracias por todo".

Esas palabras finales, en especial su "gracias por todo", han dado que hablar. ¿Fue una despedida? Lucas Vázquez acaba contrato con el Real Madrid este verano y hay serias dudas en el club con su renovación. La temporada está siendo difícil para él, expuesto sin Dani Carvajal, y se ha avanzado mucho en la contratación de otro lateral derecho: el inglés Trent Alexander-Arnold.

Del futuro, como dijo Ancelotti, ya se hablará. También lo hará Lucas. Sin embargo, todavía queda mucho por delante, con una final de Copa contra el Barça y las últimas jornadas de Liga por disputarse, además del Mundial de Clubes que alargará esta temporada más de lo habitual. "El equipo está unido, está bien, con ganas de conseguir lo que queda y vamos a trabajar para conseguir todo", prometió Lucas Vázquez.