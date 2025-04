Hansi Flick, contundente antes de jugar contra el Dortmund: "¿Una remontada? Confío mucho en mis jugadores"

Hansi Flick y Wojciech Szczesny comparecieron ante los medios de comunicación en la previa del partido que este martes juega el FC Barcelona ante el Borussia Dortmund. Los culés encaran con tranquilidad y confianza la vuelta de los cuartos de final de la Champions League después del claro 4-0 conseguido en el partido de ida.

El míster germano, que regresa a su país, evitó hablar de una posible remontada del Dortmund y aseveró que confía mucho en sus jugadores. Además, habló de Dani Olmo o de Szczesny, a quien no le garantizó la titularidad hasta el final de la temporada.

Flick, además, dejó en duda la presencia de Dani Olmo para el partido y afirmó que, pese a tener La Liga y la Champions como grandes objetivos, también le gustaría ganar la Copa del Rey.

Szczensy, titular o no

"En el fútbol puede pasar de todo así que no puedo responder a eso al 100%".

Habrá intensidad

Intentaremos jugar con nuestro nivel máximo. Tenemos un muy buen equipo y creo que en partidos como estos, en unos cuartos de final, tenemos que estar muy centrados y jugar como sabemos jugar".

Sobre Iñigo Martínez

"Es verdad que no puede ver una tarjeta amarilla porque se perdería el siguiente partido y él es muy importante para nosotros. Pero es lo que hay, esas son las cosas que pasan jugando en su posición, es normal".

Flick, en la rueda de prensa previa a jugar contra el Dortmund. EFE

La conexión con el público

"Espero que los aficionados puedan disfrutar del partido, que haya una buena conexión entre los jugadores y el público. Creo que esta conexión es algo muy importante en el propio fútbol y son momentos que aportan mucho y que son muy positivos".

La vuelta de Dani Olmo

"Ya veremos mañana si puede jugar o si se puede recuperar para el fin de semana. Su calidad nos ayuda muchísimo, pero a veces no podemos contar con él. Estamos muy contentos con él".

¿Habrá remontada del Dortmund?

"Yo confío mucho en mis jugadores"

Más difícil Liga o Champions

"No miro en el pasado, solo al futuro. No sé si es La Liga o es la Champions, nos encantaría por supuesto también ganar la final de la Copa del Rey. Pero todo eso es cosa del futuro y nosotros tenemos que centrarnos en el Borussia Dortmund".

También habló Wojciech Szczesny en esta previa del partido entre el Dortmund y el Barça. El guardameta fue preguntado por los meses que ha vivido como jugador del Barcelona y también por la competencia con Ter Stegen, que está cerca de volver.

Cómo fue su fichaje

"Estaba jugando al golf con mi hijo. Antes ya había recibido alguna señal. Es extraño, no creo que haya muchos jugadores a los que les haya llamado el Barça estando en una situación así, pero fue muy natural".

Cara a cara con Ter Stegen

"Marc está jugando a un nivel muy alto desde hace tiempo, creo que tiene un nivel muy muy alto. Hacer una comparación entre ambos no tiene sentido. Está volviendo a los entrenamientos después de una lesión muy grave. Cuando esté recuperado, no habrá muchos porteros que puedan competir con su nivel".

Szczesny, en rueda de prensa. EFE

Lewandowski fue su apoyo

"La primera llamada que recibí fue de Robert. Durante las primeras semanas me ayudó mucho para llegar a Barcelona . Tuve mucha suerte de poder coincidir con él en el Barça y, también, con un grupo diverso de personas que me ayudó mucho. Robert y su familia, junto a otros amigos, fueron un gran apoyo".

Más de Ter Stegen

"Él está centrado en regresar a los entrenamientos. Cuando vuelva a estar disponible, la decisión será del técnico, no nuestra. No hay tensión ni es incómodo para nosotros. Es una situación particular y delicada. Cualquier decisión la entenderemos y la respetaremos, ambos queremos lo mejor para el equipo".