La alineación del Real Madrid contra el Alavés en La Liga

Reacción obligada en el Real Madrid. Las derrotas consecutivas contra el Valencia y el Arsenal dejan gravemente heridos a los blancos, que penden de un hilo tanto en La Liga (a cuatro puntos del FC Barcelona) y en la Champions League (con un 3-0 a remontar en el Bernabéu). Es ahora o nunca, y el Alavés pone a prueba a los de Carlo Ancelotti.

La situación no da margen para pensar en rotaciones. Por eso, Ancelotti podrá pensar en meter algún cambio en su once titular para Mendizorroza, pero no en revoluciones. El italiano tiene bajas seguras, como las de Carvajal, Militao y Ferland Mendy.

Con estas pautas, Ancelotti forma un once titular de plenas garantías para amarrar los tres puntos ante el Alavés y ganar moral de cara a la Champions. Lo del próximo miércoles, con la afición volcada para intentar la remontada, será otra historia, pero se encarará mejor si se viene de ganar.

En la portería del Madrid jugará Thibaut Courtois. El belga regresó contra el Arsenal de unos problemas musculares y, pese a los tres goles que encajó, la sensación que dejó fue de ser el mejor del partido en los blancos. Además, Lunin no está aún con el equipo, aquejado de problemas físicos.

En la defensa, sin Mendy ni Alaba, más las ausencias de Carvajal y Militao, las opciones son muy limitadas para Ancelotti. Tanto como que alineará a los cuatro defensas que tiene disponibles. Estos son Lucas Vázquez y Fran García como laterales, acompañando a la pareja de centrales de Antonio Rüdiger y Raúl Asensio.

En el centro del campo, un par de novedades. Primero la vuelta de Fede Valverde a su posición natural tras jugar de lateral contra el Arsenal —se espera que tenga el mismo rol en la vuelta— y la reaparición de Tchouaméni tras ser baja en Champions por sanción. A su lado estará un Camavinga que no podrá jugar contra el Arsenal. Descansa Bellingham.

En el ataque, la gran novedad es la entrada de Güler en lugar de Vinicius, quien descansará para el choque del miércoles. Si que estarán Rodrygo y un Mbappé que buscará recortar distancias con Lewandowski en el pichichi.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Güler, Mbappé y Rodrygo.