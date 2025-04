El Liverpool hace oficial la renovación de Salah hasta 2027 con un nuevo contrato de 23 millones de euros anuales

Mohamed Salah ha cumplido con el deseo de todos los aficionados del Liverpool después de que el club haya anunciado su renovación hasta 2027. De cumplir con su contrato, el egipcio cumplirá una década en un equipo en el que ha ganado todo desde su llegada procedente de la Roma en 2017.

El extremo se ha ganado su renovación a pulso con sus actuaciones. Esta temporada está registrando su mejor campaña desde que llegó a Inglaterra: lleva 32 goles y 22 asistencias en los 45 partidos disputados hasta la fecha, unos números que le posicionan como el mejor jugador de la Premier.

La renovación de Salah supone un alivio para la hinchada del Liverpool después de que al comienzo de la temporada anunció que este sería su último año en el conjunto 'red'. Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo entre el club y sus representantes han llegado a buen puerto y el egipcio seguirá en la disciplina del Liverpool hasta 2027.

"Claro que estoy muy emocionado. Ahora tenemos un gran equipo, y antes también teníamos un gran equipo. Firmé porque creo que tenemos la oportunidad de ganar otros trofeos y disfrutar de mi fútbol. Es genial, aquí viví mis mejores años. Jugué ocho años, y espero que sean diez. Disfruto de mi vida aquí, disfruto del fútbol. Tuve los mejores años de mi carrera", ha reconocido Salah en los medios oficiales del Liverpool.

El club inglés ha jugado con ese "more outside than inside" (estoy más fuera que dentro) que dijo el extremo para responder en el anuncio de la renovación con "more in in that out" (más dentro que fuera).

El legado en el Liverpool

"Quiero decirle a los aficionados que estoy muy contento de estar aquí. Firmé aquí porque creo que podemos ganar muchos trofeos importantes juntos. Sigan apoyándonos y daremos lo mejor de nosotros, y ojalá en el futuro ganemos más trofeos", reconoció Salah.

Según The Telegraph, el egipcio ha firmado un contrato de 23 millones de euros al año. Casi 23 millones de euros en las dos temporadas más que jugará Mohamed Salah como red, cuyo objetivo será agrandar su leyenda. Con 184 tantos, el egipcio es el quinto máximo goleador histórico de la Premier League.

Dentro de la plantilla del Liverpool, Salah no era el único que debía esclarecer su futuro, otra de las piezas clave que no tiene claro dónde jugará el curso que viene, es Virgil Van Dijk, el cual realizó unas declaraciones esperanzadoras para los aficionados 'reds' al confirmar que "las negociaciones para quedarme en Anfield van por buen camino".