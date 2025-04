Todas las bajas del Barça - Dortmund: lesionados, sancionados y apercibidos en Champions League

El FC Barcelona recibe este miércoles al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Montjuïc acoge el inicio de otra eliminatoria en la que los de Hansi Flick aspiran a volver a unas semifinales de la máxima competición europea, lo cual no sucede desde la temporada 2018/19.

Quiere Flick no dejarse nada en el tintero, a pesar de que todos coinciden en el favoritismo culé frente al Dortmund. A estas alturas de la competición, no hay rival fácil. Tanto el Barça como el equipo que ahora dirige Niko Kovac llegan con bajas a este partido de ida y cuentan con apercibidos que se perderían la vuelta de ver amarilla.

No es la primera vez que se enfrentan Barça y Dortmund esta temporada. Ya se vieron las caras en la fase de liga, con la visita culé al feudo alemán. Los de Flick ganaron 2-3 con los goles de Raphinha y Ferran Torres, por partida doble. Desde entonces muchas cosas han cambiado en el conjunto germano, que dejó de ser entrenado por Nuri Sahin.

Lesionados de Barça y Dortmund para el partido de Champions League

Empezando por las bajas por lesión, el número de ellas se reparte a partes iguales en cada equipo. Cuatro del lado del Barcelona y cuatro del lado del Borussia Dortmund. Además, ambos equipos cuentan con una duda en sus filas.

En el Barça, no jugarán Marc-Andre Ter Stegen, Marc Bernal, Marc Casadó y Dani Olmo. Problemas principalmente en la zona del mediocampo, aunque Flick sigue contando con jugadores suficientes para cubrir la zona.

La duda es Iñigo Martínez, que se perdió el último partido contra el Betis por ser baja de última hora. Flick aún guarda esperanzas de poder contar con él, aunque jugadores como Araújo o, incluso, Christensen aseguran el puesto.

En el Dortmund, el 'palo' ha sido la reciente lesión del central Nico Schlotterbeck. Se pierde el resto de la temporada, por lo que no jugará la eliminatoria ante el Barça. Se suma a otra baja importante, la de Marcel Sabitzer, y otras de menor relevancia, como Kjell Watjen y Filippo Mane. Es duda el central Süle, aunque todo apunta a que arriesgará para jugar.

Sancionados de Barça y Dortmund para el partido de Champions League

El apartado de sanciones no está tan lleno como puede ser el caso de otro de los partidos de cuartos de final. Sin ir más lejos, el Barça llega en este aspecto 'limpio' a la ida contra el Borussia Dortmund. Flick no tiene ningún sancionado en sus filas, lo que le da margen en el equipo.

El Dortmund sí tiene que lamentar alguna ausencia para este partido por sanción, pero minimiza daños al ser solo una. Se trata la de Pascal Gross, centrocampista del equipo de la Bundesliga. Un problema más para Kovac en su medular, donde no podrá contar con varios nombres importantes.

Niko Kovac, con el Borussia Dortmund Europa Press

Apercibidos de Barça y Dortmund para el partido de Champions League

Por último, en la cuestión de apercibidos, hay una notable diferencia entre los riesgos que puede asumir el Barcelona en la ida respecto al Dortmund. Flick sólo debe preocuparse de que no vea amarilla Iñigo Martínez, y es posible que ni siquiera juegue si no llega al cien por cien. No hay más jugadores culés amenazados de sanción si son amonestados en este partido.

No puede decir lo mismo el Dortmund, con cinco apercibidos en total. Uno de ellos, al menos, se sabe que no jugará: Sabitzer. En cuanto al resto, es de esperar que alguno sea titular, como los defensores Rami Bensebaini y Julian Ryerson. También se encuentra en esta situación el ex del Girona Yan Couto y Beier.