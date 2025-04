Gavi se rebela: "Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea"

En la rueda de prensa previa al partido de la Champions League celebrado en el Olímpico de Montjuic, Gavi apareció tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El encuentro enfrenta al FC Barcelona y al Borussia Dortmund, y el centrocampista culé aprovechó para aclarar las críticas sobre su rendimiento.

Durante la conferencia, el futbolista no dudó en replicar a las opiniones negativas. "Es verdad, mucha gente cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea", declaró con naturalidad y soltura. Sus palabras, que causaron risas en la sala, dejaron en claro su determinación para superar las críticas y reafirmar su calidad en el campo.

"Es entendible. Al final es fútbol y cada uno piensa lo que quiere, y está bien", concluyó su respuesta ya en un tono más sosegado.

Estoy llorando con el putísimo Gavi pic.twitter.com/TpkCSEYZb4 — Manu. (@GxlDePaulinho) April 8, 2025

Gavi también habló ante los micrófonos de la posibilidad de retirarse en el Barça. Reconoce que le gustaría, si bien todavía queda alejado para él: "Claro que me gustaría retirarme en el Barça pero nunca se sabe. Es verdad que en el fútbol pueden pasar muchas cosas y hay lesiones, pero lo firmaría".

También se refirió a los minutos que está teniendo esta temporada, intercalando titularidades y suplencias, y sin jugar todo lo que le gustaría: "Es verdad que no estoy teniendo un papel tan importante, pero es normal porque vengo de una larga lesión. Estoy muy feliz de la recuperación que he tenido".

Gavi también habló de su relación con Flick: "Hansi y yo estamos muy conectados, nos entendemos muy bien. Él entiende que vengo de una grave lesión y cuestan venir de un año parado, cuesta. Pero para mí, mi temporada está siendo espectacular y Hansi confía mucho en mi".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.