Barça - Borussia Dortmund, Champions: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El FC Barcelona y el Borussia Dortmund vuelven a cruzar sus caminos en la Champions esta temporada, pero ahora lo hacen con mucho más en juego. Se ven las caras en los cuartos de final en una eliminatoria donde los de Hansi Flick son claros favoritos.

Y es que el conjunto azulgrana está inmerso en una racha prácticamente inmejorable. Todavía no ha perdido en 2025 y ha dejado por el camino varias exhibiciones. Juegan la ida en Montjuïc y deberán buscar un resultado holgado que les evite tener problemas la semana que viene en Dortmund.

Los alemanes acuden a la cita sin nada que perder. Sobre el papel son inferiores, pero también lo son viendo su rendimiento esta temporada. Poco queda de aquel equipo que alcanzó la final de la Champions el año pasado. Son octavos en Bundesliga y únicamente Guirasy está siendo la única noticia positiva del cuadro teutón.

"Mañana será difícil porque el Dortmund es estable, ha ganado confianza y tiene sus fortalezas. Tenemos que tratar de controlar su ataque y presionarlos cuando tengan el balón", analizó Flick en la previa del choque.

"No tengo miedo. No podemos cambiar el calendario y tenemos que tratar de sacar lo mejor y ganar cada partido. No hay excusas y lo aceptaremos tal y como es. Juegue quién juegue tendremos un gran equipo", añadió.

¿Cuándo es el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund?

El encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final entre los azulgranas y el conjunto alemán se disputa este miércoles 9 de abril a partir de las 21:00 horas. En México serán las 13:00 y en Argentina las 16:00.

¿Dónde es el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund?

El duelo entre catalanes y los de Kovac de cuartos de Champions se juega en Montjuïc, feudo en el que está jugando el Barça durante las obras del Camp Nou.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund?

En España, el encuentro correspondiente a la ida de cuartos entre el equipo de Flick y los alemanes se podrá ver en Movistar Liga de Campeones. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.