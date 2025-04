Ancelotti pone su futuro en manos de Florentino: "Lo que importa es que el que manda no se haya cansado de mí"

De nuevo en el ojo del huracán, Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal. Una eliminatoria que puede marcar el futuro del técnico italiano en el banquillo del Real Madrid. En una temporada llena de altibajos, el Real Madrid se aferra a su competición fetiche.

Será la segunda vez en la historia de la Champions que se citen dos clubes históricos que, a tenor de lo ocurrido en la temporada 2005-06, el Real Madrid buscará que el resultado de la eliminatoria sea diferente puesto que en Inglaterra el partido se saldó con un empate, mientras que en el Santiago Bernabéu los de Arsene Wenger se llevaron la victoria.

Con muchas dudas con respecto al juego, el conjunto blanco visita el Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal, uno de los equipos más en forma de Europa. Conscientes de la dificultad de la eliminatoria, tanto Ancelotti como Courtois han lanzado el mensaje de que el equipo está mejor que las sensaciones que transmite.

Factores importantes

El coraje, la personalidad... significa intentar hacerlo lo mejor posible. Un aspecto muy importante es intentar ejecutar bien el partido que hemos preparado.

Los pitos a Vinicius

No he hablado con él, pero sé como está y que podía haberlo hecho mejor. Cuando sabe que no lo hace bien al día siguiente hace un buen partido. Va a hacer un buen partido mañana.

Lanzador de penaltis

Lo hemos pensado y mañana intentaremos manejarlo.

Críticas recibidas

Pienso en preparar bien el partido, tenemos un rival que hace muchas cosas bien: presión, posesión... prepararlo bien con un planteamiento claro y ejecutarlo bien. No podemos pensar en eso cuando tenemos un partido cada tres días. He visto y analizado lo del Valencia y hemos preparado muy bien el partido.

Mbappé celebra junto con Vinicius el gol marcado ante el Atlético de Madrid. Reuters

Posición de Valverde

Es una duda porque hace bien muchas cosas. Tengo que pensar dónde va a aportar más al equipo.

En la lucha por los tres títulos

Yo creo que sí, sino no estaría aquí y me plantearía unas vacaciones. Hay que intentarlo y después, si sale bien ganas y si no a pensar en la próxima temporada.

El posible cansancio del madridismo

No lo sé si se han cansado de mí, puede ser... pero lo que cuenta es que la persona más importante (Florentino) no se haya cansado. Lo que puede cambiar la dinámica es que no se canse la persona más importante en este club.

La experiencia, un grado

La experiencia en este torneo es muy importante. El conocimiento y la experiencia significa no tener miedo al afrontar partidos de esta presión. Es una eliminatoria que se va a jugar de tú a tú y tener jugadores que han jugado estos partidos muchas veces es importante.

Balón parado

El Arsenal es muy fuerte en estas situaciones pero vamos a intentar defenderlo lo mejor que podemos, pero nosotros también podemos hacerle daño, es un aspecto muy importante del juego.

Odegaard

Es muy joven. El talento que tiene ahora es el que tenía con 16 años. Después ha tenido el carácter, el coraje para salir. Y para ser de los mejores en Europa. No había hueco para él, para demostrar su calidad. Y decidió irse a otra parte, por la posibilidad de irse a otra parte a jugar. A uno de los mejores clubes de la Champions

La admiración de Arteta

Agradezco lo que ha dicho de mi. Arteta está haciendo un trabajo fantástico, agradezco lo que ha dicho esta mañana. Ha llevado a este equipo al top de Europa y, sobre todo, ha construido un equipo completo en Europa. No hay muchos equipos así.

Dificultad de estar al 100%

Es muy complicado pedir siempre el 100%, es algo imposible. Hemos tenido muchas lesiones y ha sido complicado hacer más rotaciones que en este momento eran necesarias. El otro día dimos descanso a Asencio porque estaba agotado tras el partido frente a la Real. Dicho esto, creo que el equipo físicamente está muy bien y que podemos plantear un partido con intensidad.

Courtois, en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal. REUTERS

Antes de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el jugador de la plantilla que atendió a los medios fue Thibaut Courtois. El belga, recuperado de su lesión, ha disipado cualquier duda sobre la preferencia del vestuario entre LaLiga y la Champions. Además, no se mostró preocupado por los registros que refleja el Arsenal.

Balón parado

"Lo hemos trabajado. Intentaremos no tener muchos córners en contra, aunque depende también de la calidad de los jugadores. Estamos listos para defenderlo bien mañana y que lo que hemos preparado salga bien".

Estado físico

"Estoy bien y no quería arriesgar, por eso hemos decidido jugar mañana y no el sábado. Estoy al 100% y preparado, aunque no sé si voy a comenzar. He estado trabajando en el gimnasio y ya he entrenado con los compañeros.

19 years later. It's Real Madrid in N5 again. pic.twitter.com/xZSyyGyHpZ — Arsenal (@Arsenal) April 7, 2025

Invictos en el Emirates

No sabía que llevan dos años sin perder en Champions en el Emirates. Sabemos que son fuertes en casa y ellos son uno de ellos, pero eso no cambia nada. Un partido de fútbol es diferente, si hubiésemos jugado 20 veces y no ganas, sí es relevante, pero no es el caso. Son fuertes en casa ya ganaron al City muy bien además y es algo que tendremos en cuenta.

Victorias en los finales de los partidos

En cada partido tratamos de solucionarlo en los primeros minutos, pero los partidos duran 90 y solemos estar bien al final, eso marca la diferencia. Si pudiéramos ganar un partido en el 60' mejor, pero no es algo que hagamos adrede.

Kevin De Bruyne

Es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier y de la selección belga. Ha ganado 6 títulos de la Premier y hemos compartido buenos momentos en el equipo nacional, es un jugador increíble. Quiero que esté a un gran nivel con Bélgica.

Opinión sobre el Arsenal

Tenemos mucho respeto hacia el Arsenal, tengo muchos amigos que son aficionados y sé que lo están haciendo muy bien en la Premier con jugadores jóvenes y experimentados. Son muy fuertes en los contragolpes, en defensa y en las jugadas a balón parado. Va a ser un partidazo pero nosotros queremos ganar. Es cuestión de tiempo hasta que ganen un trofeo como la Champions.

Las críticas recibidas

Se guían mucho por los resultados, no jugamos mal contra el Valencia, merecimos ganar. No estamos mal como dicen las críticas porque desde dentro sentimos que lo hacemos bien. Estamos en abril y muy vivos en las tres competiciones, las vamos a luchar hasta el final. Lo importante son los resultados. No nos interesan las críticas de fuera, nosotros no elegimos partidos. Depende de la motivación o la adrenalina, pero nosotros siempre damos el 100% porque nos lo pide este escudo y esta camiseta.

Diferencia Liga - Champions

Cada partido lo afrontamos al 100%, en La Liga no lo planteamos como un paseo. Siempre damos todo, en Champions la adrenalina es más alta y quizás te intentas esforzar al 110%, los errores se pagan más caro en Champions y por eso estás más pendientes.