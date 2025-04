Vinicius y Mamardashvili se apostaron 50 euros antes del penalti y el brasileño se escaqueó: "No me ha pagado"

Uno de los momentos clave del partido que perdió el Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu fue el penalti fallado por Vinicius. El brasileño desperdició una pena máxima en la primera mitad con una mala ejecución que fue adivinada por Mamardashvili, el portero del conjunto che.

Lo más curioso de todo es que en este lanzamiento de penalti hubo una apuesta de por medio entre los dos grandes actores, el delantero del Real Madrid y el cancerbero del Valencia.

Esa acción pudo cambiar el sino del partido. Apenas corría el minuto 13 de juego y el marcador reflejaba un empate sin goles, por lo que de haberse puesto por delante el Real Madrid tan pronto la historia podría haber sido muy distinta.

Este penalti esconde una intrahistoria de lo más curiosa que desveló el gran protagonista del choque, Mamardashvili. El portero del Valencia compareció en zona mixta al término del choque y contó la conversación que tuvo con Vinicius antes de que se produjera el lanzamiento desde los 11 metros.

El georgiano aseveró que se había apostado 50 euros con Vinicius a que le paraba el penalti en el Santiago Bernabéu. Una apuesta que el brasileño aceptó y que, sin embargo, terminó perdiendo por su mala ejecución.

No se los ha pagado

"Tuve una conversación con Vinicius y le gané 50 euros", empezó diciendo Mamardashvili cuando fue preguntado por el penalti que le paró al delantero del Real Madrid.

Ante la curiosidad de los periodistas, el georgiano contó la historia completa: "Le pregunté si quería jugarse 50 euros y me dijo que sí. Le paré el penalti y le gané", dijo entre bromas con una sonrisa en la boca.

Eso sí, pese a que el acuerdo verbal entre ambos futbolistas se produjo sobre el terreno de juego, Mamardashvili comentó que Vinicius todavía no le había pagado los 50 euros que se habían prometido: "Me lo tenía que pagar después del partido, pero aún no me los ha dado. No pasa nada", sentenció con esta curiosa anécdota.

El guardameta georgiano fue, sin duda, una de las grandes figuras del partido. Con sus increíbles intervenciones evitó más goles del Real Madrid y sostuvo desde la portería al Valencia para que el conjunto che terminara asaltando el Santiago Bernabéu en el último minuto del tiempo añadido.

Con el triunfo valencianista cimentado en las paradas de Mamardashvili, el equipo de Corberán se dispara en la clasificación y empieza a mirar de lejos los puestos de descenso. Ahora tiene una ventaja de 6 puntos sobre la zona peligrosa, si bien es cierto que la jornada aún debe completarse.

El Valencia rompió una mala racha de 17 años sin ganar en el Santiago Bernabéu de la forma más inesperada. "Desde 2008 aquí, ¿verdad?", dijo Mamardashvili al respecto, perfectamente consciente del tiempo que hacía que el Valencia no vencía al Real Madrid en su estadio.