Sanción a Carlos Sainz en Japón: castigo desproporcionado de la FIA por 'molestar' a Hamilton

Los problemas se siguen acumulando para Carlos Sainz en el Gran Premio de Japón. En una mala jornada para él y su Williams, quedándose fuera de la clasificación en la Q2, lo peor llegó tras la sesión: la FIA le sanciona con la pérdida de tres puestos en parrilla. De salir duodécimo a decimoquinto.

El motivo no es otro que haber molestado durante la segunda tanda de la qualy al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton. El incidente ocurrió en la primera de las 18 curvas del mítico circuito de Suzuka, con la consecuenta queja del piloto de Ferrari por radio.

De todos modos, el británico acabó pasando a la Q3 y no se vio perjudicado en la tabla por este encontronazo. Por eso entendía Sainz que, finalmente, no sería sancionado por los comisarios. Pero no fue así.

Dirección de carrera penaliza a Sainz con esos tres puestos, por lo que partirá en la parrilla de salida desde la posición 15, y provoca, lógicamente, que tres pilotos avancen un sitio en ella.

Entre los 'favorecidos' se encuentra su compatriota Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin también volvió a tener una sesión complicada y quedó justo por detrás de Sainz; ahora saldrá duodécimo. Liam Lawson, ex de Red Bull, y el piloto que le sustituye en la marca austriaca, el nipón Yuki Tsunoda, son los otros en subir puestos por la decisión sobre el piloto madrileño.

Carlos Sainz has been handed a three-place grid penalty for impeding Lewis Hamilton 🚨



This drops Sainz from P12 to P15 for the Grand Prix#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4kBmfW3lMJ — Formula 1 (@F1) April 5, 2025

La explicación de Sainz

En declaraciones en DAZN, Sainz explicó que el equipo no le avisó porque, como él, pensaban que Hamilton iba inlap: "El equipo también creía que iría en un 'inlap' y empezando la curva uno no me lo han dicho, que se estaba preparando para empujar. Creía que la sesión ya había terminado y todavía quedaban unos segundos para que acabase y ha empezado la vuelta y está claro que no me han avisado y no me he podido apartar".

Dijo el español antes de saberse la sanción que veía probable el castigo: "Pues seguramente. Por otra parte, espero que no porque nadie me ha avisado y a veces los comisarios cuando ven que nadie te avisa son un poco más benévolos. También Hamilton ha pasado a la Q3, espero que eso ayude", sostuvo.

En cuanto a su rendimiento en Suzuka, en su tercer Gran Premio con Williams, señaló: "Cómodo, lo que se dice cómodo, todavía no voy al 100%, pero sí que entiendo mejor el coche y cómo hay que conducirlo y creo que por eso estoy yendo más rápido y estoy más cómodo".