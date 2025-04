El Real Madrid se deja media Liga ante el Valencia: Hugo Duro silenció el Bernabéu en el 95' y desató la fiesta che

Real Madrid

Valencia

El Valencia le deja La Liga en bandeja al Barça. Ganó en el Santiago Bernabéu el equipo de Carlos Corberán, que se adelantó con un gol de Diakhaby y aguantó cuando el Real Madrid empató gracias a Vinicius —que antes falló un penalti y fue pitado—. Hugo Duro, en su cuarto partido seguido que marca contra los blancos, dio la campanada en el 95' para poner el campeonato de color azulgrana. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-2 Valencia]

La tarde arrancaba en el Bernabéu con un sorpresón —a medias— bajo palos: la titularidad del canterano Fran González, que se estrenó con el primer equipo, ante la baja de Courtois y unos problemas físicos de Lunin con los que no se quiso arriesgar. Ancelotti hizo rotaciones sosegadas pensando en la Champions, poniendo a Tchouaméni de central por Asencio y metiendo a Brahim por Rodrygo.

Pronto se desató la polémica. Corría el minuto 10 cuando Mbappé cayó en el área del Valencia y Cuadra Fernández pitó penalti. La jugada fue iniciada con un saque rápido de Fran González y Fede Valverde lanzó la jugada. Tárrega derribó a Kylian poniéndole el brazo e impactando abajo, aunque el colegiado tuvo que reafirmarse en el VAR. El central che vio la amarilla por esta acción.

Diakhaby le quita el balón a Mbappé tras su gol en el Real Madrid - Valencia EFE

Si bien Mbappé cometió el penalti, el encargado de lanzarlo fue Vinicius. El brasileño es el primer lanzador para Ancelotti, aunque el italiano —por su reacción en el banquillo— podría pensarse volver a cambiar. Vini lo falló. Como en el Metropolitano. Esta vez su disparo —flojo y a media altura— fue interceptado por Mamardashvili. Fue el inicio de una serie de catastróficas desdichas para el equipo blanco.

Sólo cinco minutos después marcó el Valencia. El autor fue Diakhaby, capitán del conjunto dirigido por Carlos Corberán. Rüdiger se durmió en un córner y el central apareció volando por los aires para anotar. Sigue los problemas de este Madrid que defiende muy mal las jugadas a balón parado.

Diakhaby estuvo a punto de pasar de héroe a villano en cosa de un par de jugadas. En el 21', con un remate ciertamente espectacular, pero en su área, se marcó en propia. Tuvo suerte que el VAR avisó de un fuera de juego de Mbappé, aunque no tocó la bola y Cuadra anuló el tanto que hubiera puesto el 1-1. En la revisión, el colegiado amonestó a Ancelotti, lo que enturbió aún más el ambiente en el Bernabéu.

El Madrid lo intentó en el resto de la primera parte. El que más insistió fue Mbappé. El equipo, en esta fase de la temporada, es él y diez más. También la aparición de Bellingham entre líneas hizo daño, pero poco más. El conjunto blanco se fue sin marcar al descanso y Vinicius fue pitado. Es más, los silbidos al brasileño se escucharon varias veces en el primer tiempo. Como ante la Real en Copa.

Vinicius celebra junto a Tchouaméni su gol ante el Valencia EFE

Vinicius sería el protagonista también en la reanudación tras el descanso, pero para bien. Suyo fue el 1-1, el de verdad, en el minuto 50. Modric centró, Bellingham peinó y Vinicius, bien situado en el segundo palo, puso la punta de la bota para marcar en un córner que forzó él. Con este tanto igualó a Ronaldo Nazario como el brasileño con más goles en la historia del Real Madrid.

En el 57', Ancelotti quitó a Brahim para meter a Rodrygo. Poquito del internacional marroquí hoy. Dos minutos después replicó Corberán con su primer cambio: Rafa Mir entró por Sadiq, que en el arranque de la segunda parte hizo un pisotón al tobillo de Valverde de potencial roja y se salvó porque no lo revisó el VAR.

Los milagros se le acaban al Madrid

El empate de Vinicius prendió la mecha y el Bernabéu se vino arriba en búsqueda de la remontada. A Mbappé se le fue una rozando el palo en el 67'. Antes Fran evitó bajo palos, en otro balón parado, el segundo gol de un Valencia que tampoco iba a vender barata su piel.

El gol se le resistía a Mbappé y tampoco entraban las que dejaba a otros compañeros. Mamardashvili le sacó a Valverde un disparo a bocajarro en una jugada que venía de una gran acción de Kylian. Antes del 75', Corberán metió en el campo a Hugo Duro, que venía en racha ante su exequipo —jugó una temporada, la 2020/21, en el Castilla—.

La revolución de Ancelotti llegó poco después. Triple cambio con el que quitó a Modric, Fran García y, ojo, Vinicius para que entraran Camavinga, Alaba y Endrick. Carletto agotó su última sustitución a cinco minutos del descuento, para meter a Arda Güler por Lucas Vázquez.

Corrían los minutos, el gol del 2-1 no llegaba y el silencio —solo roto por algún pito— se apoderaba del estadio. La llegada del descuento, de seis minutos, impulsó un poco el calor de las gradas del Bernabéu que pedía más a los suyos. No reaccionaron lo suficiente sus jugadores, y no solo eso. Marcó Duro de cabeza en el 95' tras una contra defendida desastrosamente por el Madrid. La tragedia se hacía realidad.

Esta derrota deja al Madrid vendido en La Liga. El Barça, de ganar al Betis este mismo sábado en Montjuïc, se pondrá a seis puntos en el liderato. Una renta más que amplia a ocho jornadas de acabar la temporada y con otro Clásico de por medio.

Duro golpe madridista a tres días de visitar al Arsenal en Champions y con la final de la Copa del Rey, también ante los de Flick, en el horizonte. La reacción ha de ser inmediata. De no serlo, el final de temporada, antes del Mundial de Clubes, se le puede hacer muy, muy largo al Real Madrid.

El Valencia celebra un gol el Santiago Bernabéu Reuters

Real Madrid 1-2 Valencia

Real Madrid: Fran González; Lucas Vázquez (Arda Güler, m.85), Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouaméni, Fran García (Eduardo Camavinga, m.77); Fede Valverde, Luka Modric (Alaba, m.77), Jude Bellingham; Brahim Díaz (Rodrygo Goes, m.57), Vinícius Junior (Endrick, m.77) y Kylian Mbappé.

Valencia: Giorgi Mamardashvili; Max Aarons (Hugo Duro, m.74), Cristhian Mosquera, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Jesús Vázquez; Enzo Barrenechea (Hugo Guillamón, m.94), André Almeida (Fran Pérez, m.74), Javi Guerra (Pepelu.74), Diego López y Sadiq Umar.

Goles: 0-1: m.15, Mouctar Diakhaby. 1-1: m.50, Vinícius Junior. 1-2: m.95, Hugo Duro.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó a César Tárrega (m.10), Sadiq Umar (m.46) y Max Aaarons (m.98) por parte del Valencia.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 78.297 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos bomberos fallecidos durante un incendio en Alcorcón (Madrid).