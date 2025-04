Müller anuncia su salida del Bayern Múnich: "El club ha decidido no negociar un nuevo contrato conmigo"

Hay bombazo en el fútbol alemán. Thomas Müller y el Bayern Múnich separarán sus caminos a final de temporada. Tras 17 temporadas en el primer equipo, el futbolista de 35 años dirá adiós a la entidad bávara y señala que es por la negativa del club a negociar un nuevo contrato.

El deseo de Müller era seguir, como él mismo reclama en una carta compartida este sábado, pero no lo verá cumplido. Su futuro apunta a la MLS de Estados Unidos, aunque por el momento se reserva cualquier comentario sobre su siguiente paso profesional.

El campeón con Alemania en 2014, que se formó también en la cantera del Bayern, cerrará así en cuestión de meses una época dorada.

"Tras mucha especulación sobre mí últimamente, quiero aprovechar esta carta para aclarar algunas cosas. Incluso después de todos estos años, independientemente de los minutos que juegue, sigo disfrutando mucho en la cancha con los chicos y luchando por títulos juntos por nuestros colores. Podría haberme imaginado asumiendo este rol también la próxima temporada", empezó anunciando.

"Sin embargo, el club ha decidido conscientemente no negociar un nuevo contrato conmigo para la próxima temporada. Aunque esto no se correspondiera con mis deseos personales, es importante que el club se mantenga firme en sus convicciones. Respeto esta decisión, que la junta directiva y el consejo de administración ciertamente no tomaron a la ligera", señaló Müller.

Müller, de 35 años, llegó a las categorías infantiles del Bayern en 2000. En 2008 debutó en el primer equipo y en 2009 se convirtió en titular y dio el salto a la selección alemana absoluta con la que sería campeón del mundo en 2014.

El centrocampista ha jugado 743 partidos con el Bayern y es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club bávaro.

Müller no quiso revelar sus planes para el futuro y dijo que, de momento, quiere concentrarse en lograr las metas de la temporada.

"Ahora hay que concentrarse en las metas de la temporada. Sería un sueño volver a ganar la Bundesliga y alcanzar la "final Dahoem" (la final en casa, en dialecto bávaro) de Champions League. Gracias por todo lo que ha sido y lo que vendrá", subrayó.