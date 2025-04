Hansi Flick confirma la mejoría del Barça y manda un aviso a los rivales: "Tenemos la calidad y podemos ganar a cualquiera"

A Hansi Flick no se le borra la sonrisa de la cara después de la privilegiada situación en la que se encuentra el Barça en este tramo final de la temporada. Líderes en La Liga, finalistas de la Copa del Rey y en cuartos de final de la Champions, todo le está saliendo a pedir de boca para el alemán.

El calendario no permite ningún respiro, aunque al técnico germano no le preocupa en exceso esta saturación de partidos puesto que sus jugadores están en un gran estado físico de forma. Sin la inquietud por las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor, en el seno del club respiran tranquilos.

Flick ha atendido a la prensa en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis en un partido donde el conjunto verdiblanco sufrirá la ausencia de Isco, aunque tienen en la figura de Antony su gran baza. El alemán no se fía del equipo de Pellegrini y nuevamente buscarán la victoria para mantener el liderato de La Liga y fortalecerse de cara a la Champions.

🎙️ Hansi Flick: "No es una Liga de dos. Aún quedan nueve partidos. Hay otros equipos con calidad"#BarçaBetis pic.twitter.com/kocxJasN99 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2025

Invictos en 2025

"Va a ser un partido difícil, lo hemos podido ver también en la Copa en casa. El resultado no representó cómo fue ese partido. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel contra ellos. Tenemos que gestionar la carga de los jugadores, hay que recuperarlos".

Eliminatoria ante el Atlético de Madrid

"La imagen que dio el equipo fue muy buena. El estilo con el que jugamos con balón fue increíble. Por supuesto que podemos mejorar e hicimos algunos errores, pero es cierto que hemos mejorado mucho. Creo que los jugadores defendieron muy bien en la segunda parte ante el Atlético. Tenemos la calidad para ganar partidos, podemos ganar a cualquiera, pero mañana será difícil".

Situación de Gavi

"Pensamos que podría jugar ante el Atlético, pero al final no jugó porque tenía algunas molestias. Ahora no tiene problemas, he hablado con el doctor y está bien. Podrá jugar ante el Betis".

Cansancio de los jugadores

"Lo comprobamos todo cada día, cómo están los jugadores, también si duermen bien. Pero en el más alto nivel siempre hay partidos constantemente y es muy importante recuperar a los futbolistas. Mi equipo alrededor lo trabaja y no es fácil pero cuando vas ganando partidos, da mucha confianza. Siempre hay que pensar en el siguiente encuentro y me gusta mucho lo que veo ahora en el vestuario".

Rotaciones ante el Betis

"Tenemos que ir manejando todo este tema con tantos partidos que tenemos. Es normal. Hablé con los expertos y decidimos juntos lo que hay que hacer y cuántos minutos pueden jugar cada partido. No miramos a Dortmund aún sino al Betis. Debemos tener piernas frescas en el césped".

Tres posibles Clásicos

"Para mí está bien poder soñar en grande, me encanta soñar, pero debemos pensar en el siguiente partido. Los sueños se cumplen cuando estás centrado y eso es lo que debemos hacer. Mi tarea es mantener a los jugadores concentrados. Pensar en el triplete está muy bien, pero no hay que centrarse en los sueños. Es buena la confianza de los jugadores en sí mismos pero mi función es que en cada partido den lo mejor. Estamos luchando por todo, creemos en eso y tenemos el apoyo de los jugadores. Necesitamos a la afición. Es una buena situación pero seguimos".

🎙️ Hansi Flick sobre el vestuario: "Los jugadores tienen una gran mentalidad y el ambiente es fantástico. Es un gran paso hacia los logros".#BarçaBetis pic.twitter.com/jqAuZizFuv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2025

LaLiga es cosa de dos

"No. Todavía queda mucho y no creo que solo se trate de Barça y Madrid, hay otros equipos que tienen calidad y están en la lucha".

Autocrítica del equipo

"Cuando tenemos la posesión de balón, vemos el ritmo fantástico pero muchos equipos saben cómo emplear los errores cuando tenemos el balón. Por eso hay que concentrarse en eso y eliminar las opciones para el rival. No es nada más. A veces podemos conceder muchos espacios para las contras y es lo que queremos eliminar".

Trabajo de Pellegrini en el Betis

"Está haciendo un gran trabajo, es un entrenador fantástico y con mucha experiencia. Sabe sacar lo mejor de los jugadores. Antony ha mejorado mucho respecto a cuando estaba en el Manchester United. Eso es cosa del entrenador":