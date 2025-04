La Fiscalía Superior de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Supremo la absolución de Dani Alves

La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado este miércoles que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absuelve al futbolista brasileño Dani Alves de la violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, ocurrida en diciembre de 2022.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió la pasada semana a Alves de una condena de cuatro años y medio por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es "fiable". La sala civil y penal del TSJC concluyó que la resolución de la Audiencia de Barcelona que lo condenó adolece de "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".

Alves estuvo en prisión preventiva durante catorce meses y salió en libertad provisional en marzo del año pasado, bajo fianza de un millón de euros, tras ser condenado por violar a una joven de 23 años. El recurso de la Fiscalía se basará en que la sentencia del TSJC infringe preceptos constitucionales y principios del Código Penal.

Según el TSJC, la sentencia de la Audiencia "utiliza, en su análisis, el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad, y no lo es", sin aclarar por qué acepta para condenar a Alves una versión "no verificable con prueba periférica" pero procedente de una testigo que, a su parecer, "ha resultado no fiable en la parte del relato que se puede contrastar".

"El tribunal de instancia ha optado por acoger una creencia subjetiva de lo que ocurrió en el interior del baño limitada únicamente al hecho de que la penetración vaginal fue inconsentida, como sostiene la denunciante", mantiene el TSJC, que cree que la divergencia entre su versión y lo sucedido "compromete gravemente" su fiabilidad.

En ese sentido, la sala afeó a la Audiencia de Barcelona que "justifique" la versión de la denunciante "con el argumento de que puede modificarse el consentimiento para mantener la relación sexual en cualquier momento y aventurando posibles razones por las cuales la denunciante ha podido faltar a la verdad para explicar los desajustes del relato, por razones de necesidad".

"Es por ello que la invocación genérica a que se puede cambiar de opinión no convierte ni muta lo infiable en fiable, porque afecta a la veracidad del relato y ello atañe a cómo se reconstruye el hecho probado", añadió la sentencia.

La defensa de Dani Alves no fue la única en recurrir la sentencia. Lo hizo también la Fiscalía, que pedía elevar la condena a nueve años de cárcel, y lo hizo la acusación particular ejercida por la joven, que pedía doce años de prisión.