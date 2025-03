La periodista italiana Diletta Leotta denuncia acoso en un aeropuerto: "Me apretó los pechos, me sentí avergonzada"

La periodista y presentadora deportiva italiana Diletta Leotta ha denunciado públicamente un incómodo y humillante episodio vivido recientemente durante un control de seguridad en un aeropuerto alemán.

Según relató en el programa de radio "Radio 105", la situación se produjo cuando regresaba a Italia tras visitar a su marido, el futbolista del Schalke 04 Loris Karius.

Leotta, de 33 años y una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo italiano, explicó que mientras atravesaba el control de metales en el aeropuerto, una agente de policía le indicó que debía ser sometida a una revisión corporal más exhaustiva. Lo que debía haber sido un procedimiento de rutina, se convirtió rápidamente en una experiencia traumática.

"Me apretó los pechos. Me sentí un poco avergonzada"

La presentadora detalló que, tras pasar por el detector de metales, la agente comenzó a palpar su torso sin previo aviso ni una explicación adecuada.

Posteriormente, le pidieron que levantara los brazos y fue entonces cuando la situación se volvió más incómoda.

La periodista Diletta Leotta Instagram: (@dilettaleotta)

"Me sentía muy mal, me estaba desnudando casi por completo. Solo llevaba una camiseta de tirantes y le dije: 'Mira, no tengo nada bajo los brazos', pero ella insistía en tocarme y, lo que fue peor, en hacerme cosquillas", explicó Leotta.

La periodista describió la escena como una "tortura increíble", ya que también fue obligada a quitarse los zapatos y sufrió tocamientos en los pies, que incluyeron cosquillas forzadas. Este contacto físico desencadenó en ella un recuerdo traumático de la infancia.

"Fue un trauma porque mi hermano me agarraba así, con los brazos en alto, y me hacía cosquillas. Era muy fuerte, me tocaba todo el cuerpo y terminaba haciéndome pis encima"

Leotta, que cuenta con más de 9,2 millones de seguidores en Instagram, no aclaró si presentará una denuncia formal contra la policía alemana, pero su testimonio ha reabierto el debate sobre los límites del control de seguridad y el trato a las mujeres en espacios públicos.

Otros episodios de acoso

No es la primera vez que Diletta Leotta denuncia situaciones de acoso en su carrera profesional. La periodista, nacida en Catania el 16 de agosto de 1991, ha sido blanco en numerosas ocasiones de comentarios y actitudes machistas.

Uno de los casos más notorios tuvo lugar en el estadio de San Paolo, en Nápoles, durante un partido entre el equipo local y el Brescia. Allí, un grupo de ultras le gritó cánticos ofensivos pidiéndole que se desnudara: "¡Fuori le tette!" ("¡Fuera los pechos!").

Los ultras cantan a Diletta Leotta

Leotta, lejos de perder la compostura, respondió con un gesto sereno y contundente: levantó el pulgar hacia abajo en señal de rechazo, provocando una reacción aún más hostil desde la grada.

El vídeo de ese momento se viralizó en redes sociales, generando una oleada de solidaridad hacia ella y una reflexión colectiva sobre el trato que reciben las mujeres en los estadios de fútbol.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Leotta explicó su forma de afrontar estas situaciones: "No me ofenden como mujer, pero me molestan. En la vida te cruzas con gente educada, irónica y vulgar, y no tienes que relacionarte con todos".

Una figura mediática

Además de su trabajo como presentadora de DAZN en Italia, Leotta ha estado acompañando a su esposo Loris Karius, actual portero del Schalke 04, en varios de sus compromisos deportivos. La pareja, que inició su relación en 2022, dio la bienvenida a su hija Aria en agosto de 2023.

La periodista ha asistido a varios partidos del Schalke en Alemania y se ha mostrado impresionada por la afición y el ambiente de la segunda división del fútbol germano. En una entrevista reciente con el grupo editorial RND, comentó:

"Estuve en Gelsenkirchen para el partido contra el Preussen Münster y vi un estadio lleno con más de 60.000 personas. La semana siguiente en Berlín fue igual. Es fascinante ver una segunda liga con tanta pasión"

A pesar de su apretada agenda en la Serie A, Leotta aseguró que intentará regresar a Alemania siempre que sus compromisos profesionales se lo permitan. Sin embargo, la mala experiencia en el aeropuerto podría condicionar su disposición a viajar al país germano con tanta frecuencia.