Brasil y una crisis sin fin del rey del fútbol: ausencia de líderes, sin seleccionador y con el sueño de Ancelotti como salvador

Sin Brasil, el fútbol no sería el mismo; sin el fútbol, Brasil no sería Brasil. El rey del deporte rey, así lo dice la historia, pero que en los últimos tiempos ha sufrido una caída a los infiernos de la que no está siendo capaz de salir.

A sus espaldas son cinco Mundiales y nueve Copas América. Un historial envidiable y prácticamente inalcanzable. Jugadores legendarios como Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Neymar... y una pasión sin igual que han convertido a la 'canarinha' en la selección más importante de todas.

Brasil siempre ha sido un rival temido para todos. O por lo menos lo era. Ahora, la 'Verde Amarela' se encuentra en horas bajas. Los resultados no llegan, existe un alarmante falta de liderazgo, problemas en la Federación, sin entrenador... un cúmulo de circunstancias que han hecho de la selección brasileña un equipo carente de alma.

La clara representación de todo ello llegó hace apenas unos días en el Superclásico frente a Argentina. Un duelo para olvidar. Una derrota muy dolorosa ante el eterno rival por 4-1 que provocó un terremoto en el país carioca. Una debacle que ya se ha dejado víctimas por el camino, la más importante la del cese del seleccionador Dorival Junior.

El paulista aterrizó en Brasil el 10 de enero de 2024, pero su rendimiento ha sido más que mejorable con un balance de siete victorias, seis empates y tres derrotas en sus 16 compromisos. Además, por el camino se dejó una eliminación en cuartos de final de la Copa América.

La resurrección albiceleste

Brasil no levanta un título desde 2019. Aquel año ganó la Copa América imponiéndose a Perús por 3-1 en la final en un partido redondo. Ese ha sido el único título de Brasil en los últimos 12 años, unos números que distan mucho desde los siete levantados entre 1994 y 2006.

La diferencia es abismal. La caída de Brasil ha sido total de un tiempo a esta parte y todo se ha agravado en el último lustro con el auge de Argentina hasta convertirse en la mejor selección del planeta.

Y eso que el combinado albiceleste tuvo que darse varios golpes antes de comenzar a triunfar. En 2014 perdió la final del Mundial y en el 2015 y 2016 hizo lo propio en la Copa América. El lastre de no ganar desde 1993 era muy grande y a Messi se le acababa el tiempo de levantar un trofeo con su país.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Lionel Scaloni. Con él al frente, Argentina recuperó su espíritu y de golpe y porrazo se hizo con el cetro del fútbol mundial. Ganó la Copa América en 2021, conquistó el Mundial en 2022 y el pasado verano reinó de nuevo en la Copa América. Entre medias, una finalissima contra Italia. Un éxito rotundo que hace más daño si cabe en este periodo de entreguerras de Brasil.

La posible solución

Brasil necesita un cambio. El equipo está muerto y únicamente un giro de 180 grados puede revertir una situación inadmisible para una selección con tanta historia como la carioca.

Quien sabe si el salvador puede ser Carlo Ancelotti. La vinculación entre 'Carletto' y la selección brasileña viene de lejos, pero ahora se ha vuelto a reactivar fruto del despido de Dorival y una posible salida del italiano del Real Madrid.

No cabe duda que la llegada de Ancelotti a Brasil podría ser un buen lavado de cara para ellos. Un gestor de vestuario perfecto y capaz de sacar el mejor rendimiento de una constelación de estrellas. Además, conocer de primera mano a Vinicius, Rodrygo o Endrick también sería un punto a favor.

Carlo Ancelotti durante el partido ante la Atalanta en la Champions League. Reuters

Y es que Brasil tiene futbolistas con más calidad de lo que parece. Alisson, Marquinhos, Guimaraes, Cunha, Raphinha, Vinicius, Rodrygo... Una plantilla capaz de lograr cosas importantes y no quedarse a medio camino.

El próximo reto es el Mundial 2026 de Los Ángeles. Veremos si con Ancelotti o sin él, pero sin duda con una Brasil afrontará el torneo con la máxima presión. Es el precio a pagar por ser el rey del fútbol.