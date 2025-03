Haaland, investigado por dejar con una conmoción cerebral a la mascota del Manchester City

Erling Haaland, delantero del Manchester City, está en el centro de la polémica después de haber sido acusado por la mascota del club de ser golpeada y provocarle un latigazo cervical y una conmocción cerebral.

Así lo confirma el diario británico Daily Mail, quien apunta que la mujer que trabajaba como la alienígena 'Moonbeam' fue supuestamente golpeada por el delantero noruego minutos antes del inicio del encuentro ante el Southampton el pasado 26 de octubre.

Tras el incidente, se le ofreció la posibilidad de irse a casa, a la cual se negó. Al día siguiente, el médico del primer equipo le evaluó y le sugirió que acudiera al hospital. Las primeras exploraciones de los servicios de urgencias del Salford Royal confirmaron sus síntomas, aunque una resonancia magnética no reveló daños.

El responsable de salud y seguridad del City, Paul Kenyon, puso en marcha una investigación y dijo a la supuesta víctima que querían comprobar las cámaras de seguridad. "Pregunté si alguien había hablado con Erling y él dijo: No, no quieren distraerlo", dijo ella. "Me sentí ofendida porque fui yo la que salió lastimada, pero a mí me estaban haciendo todas las preguntas".

La acusación

La presunta víctima acusó el viernes al club mancuniano, al que tildó de "arrogante" y de llevar a cabo una actuación de "encubrimiento" para proteger los intereses de Erling Haaland.

Apuntó que sintó dos golpes en la nuca mientras posaba para una fotografía. Se quedó en estado de shock y al salir del césped lo habló con una compañera: ¿Qué demonios ha sido eso que me ha golpeado?". "Me dijo: 'Ha sido Erling. Te ha pegado por detrás'", dijo la víctima.

"Estaba bastante alterada, lloraba, me retumbaba la cabeza y creo que estaba en estado de shock. Después me di cuenta de que había venido por detrás y me había golpeado en la cabeza y luego se había apoyado en mi cabeza", detalló. Se lo explicó al jefe de seguridad del City, que supuestamente se rió de ella: "Al menos puedes decir que Erling Haaland te pegó".

La investigación concluyó que el noruego no causó sus lesiones. "Erling Haaland siempre le hace un suave toque en la espalda o la cabeza a Moonbeam como reconocimiento", afirmaba un informe. "El club investigó a fondo y descubrió que ninguna de las pruebas, incluidas las imágenes de video, respaldaba la afirmación de que se produjo una lesión de la manera alegada", sentenció el City, según el medio británico.