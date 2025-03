Carlo Ancelotti será juzgado el miércoles acusado de defraudar un millón de euros a Hacienda

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo miércoles 2 de abril el juicio al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar un millón de euros a Hacienda.



El técnico italiano está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), informa la Fiscalía.

El escrito de la Fiscalía expone que el entrenador italiano trató de canalizar los ingresos relacionados con su imagen (participación en algunos eventos, derechos del club y otras marcas) por medio de "un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas" domiciliadas fuera de España.

El entramado societario arrancó, según el ministerio público, el 1 de julio del año 2013 y por medio de una empresa llamada Vapia Limited a la que cedió sus derechos por un periodo de 10 años y 25 millones de euros que "que habría de permanecer pendiente como un préstamo libre de intereses, con obligación de reembolso por el comprador a petición del vendedor".

Una empresa que, en todo caso, le nombró apoderado "otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar los derechos de imagen aparentemente cedidos en virtud del contrato anterior, con una remuneración por este apoderamiento de 1 euro".

Expuesto a entrar en prisión

El hecho de que Carlo Ancelotti vaya a juicio el próximo día 2 implica que el técnico italiano no ha llegado a ningún acuerdo con la acusación. Es habitual en estos casos que el acusado cierre algún trato con la Fiscalía por el que se declara culpable y paga una multa importante a cambio de no llegar a los dos años de pena de prisión, lo que implica habitualmente que el condenado no entra en la cárcel.

Llegando a juicio, el técnico se expone a una condena que sí le obligue a pasar por prisión. Algo similar ya hizo Xabi Alonso, quien desafió a la justicia hasta lograr una absolución total.