La factura que deja el parón internacional a Madrid y Barça: 3.000 minutos y 200.000 km antes del tramo vital del curso

El parón internacional finaliza esta próxima madrugada y desde ahora en adelante el fútbol de clubes entrará en una vorágine de la que no saldrá hasta final de temporada. Ligas, copas, competiciones europeas... un sinfín de encuentros que dejarán al Real Madrid y al Barça sin respiro.

Y es que tanto los blancos como los azulgranas son de los equipos que más sufren en estas fechas de selecciones. La mayor parte de sus futbolistas viaja con sus respectivos países, lo que aumenta la carga en sus piernas y genera un desgaste físico ante los grandes vuelos a los que se ven sometidos.

Concretamente, en esta última ventana de selecciones el Real Madrid ha perdido a 16 de sus jugadores, mientras que el FC Barcelona ha visto como 13 de los suyos hacían las maletas para defender los colores de su país.

29 futbolistas que se han desgastado, unos más y otros menos, y que afrontarán el tramo decisivo de la temporada con algo menos de gasolina en su cuerpo. Ambos clubes esperan no pagarlo en forma contratiempo o lesión.

La situación del Madrid

En el Real Madrid, prácticamente toda la plantilla ha pasado la última semana y media lejos de Valdebebas. Tchouaméni, Mbappé, Camavinga, Modric, Lunin, Rüdiger, Alaba, Courtois, Vinicius, Rodrygo, Endrick, Brahim, Bellingham, Valverde, Güler y Asencio. En total, 16 futbolistas que apenas tendrán poco tiempo para descansar en vistas al partido del sábado frente al Leganés.

Gran parte de ellos ya está de regreso a la capital de España, pero los sudamericanos y Brahim todavía tendrán que esperar un poco más. Por ejemplo los brasileños jugarán en la madrugada del martes al miércoles y volarán desde argentina a Madrid para llegar el jueves.

Sin duda ellos serán los más perjudicados, igual que Mbappé o Tchouaméni que han tenido que jugar 210 minutos en apenas cuatro días. Ambos disputaron todo el encuentro de ida ante Croacia de la Nations League e hicieron lo propio en un choque de vuelta que se alargó hasta la prórroga.

JUGADOR MINUTOS KILÓMETROS Tchouaméni 210 4302 Mbappé 210 4302 Modric 172 4004 Lunin 180 2826 Rüdiger 167 5427 Alaba 105 4342 Courtois 90 5970 Vinicius 90* 20534 Brahim 90* 1350 Bellingham 157 3448 Rodrygo 78* 20534 Valverde 72 9969 Camavinga 70 4302 Güler 64 5848 Asencio 0 3241 Endrick 0* 20534 TOTAL 1755 120933

Tras ellos, Lunin ha jugado 180 minutos y Luka Modric 170. Todos, a excepción de Asencio y Endrick (le queda una oportunidad) han tenido algo de desgaste en sus piernas.

Además, hay que sumar los miles de kilómetros en avión que han recorrido todos ellos. A excepción de Asencio todos han recorrido 4.000 kilómetros y algunos de ellos han superado la barrera de los 20.000 (los brasileños). En total, Carlo Ancelotti se va a encontrar con una plantilla que ha acumulado más de 1.600 minutos y 121.000 kilómetros de vuelo.

Situación límite

Más complicada es la situación del FC Barcelona. Bien es cierto que los futbolistas del club azulgrana han acumulado menos cansancio en sus piernas (cerca de 1.200 minutos y casi 80.000 kilómetros en avión), el Barça tiene la compleja tarea de jugar un partido el jueves frente a Osasuna.

Un duelo al que no llegará en plenas condiciones, no solo por no poder preparar el choque con el grueso de sus futbolistas (13 viajaron con su país) sino también por tener una defensa en cuadro.

Iñigo Martínez no viajó finalmente con España por lesión y Cubarsí tuvo que regresar a Barcelona por una lesión en el tobillo. Además, Araujo tendrá complicado jugar habiendo disputado un choque menos de dos días antes y viajar durante más de 8 horas rumbo a la Ciudad Condal desde Bolivia.

Jugador Minutos Kilómetros Cubarsí 41 3113 Pedri 102 3797 Lamine 186 3797 Ferran Torres 51 3797 Dani Olmo 108 3797 De Jong 180 3094 Koundé 210 4216 Lewandowski 110 3742 Raphinha 90 20.961 Araujo 90 22826 Fermín López 75 1325 Pablo Torre 14 1325 Gerard Martín 0 1325 TOTAL 1257 77115

Lo mismo ocurre con Raphinha, quien acabará a las 3 de la madrugada del martes al miércoles su partido contra Argentina y tendrá que recorrer más de 10.000 kilómetros hasta Barcelona para ponerse de nuevo las botas sin apenas tiempo de descanso.

En total fueron 13 los jugadores que viajaron con sus respectivas selecciones: Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, De Jong, Koundé, Lewandowski, Raphinha, Araujo, Fermín, Pablo Torre y Gerard Martín, estos tres últimos con la sub21.

Algunos tuvieron más descanso, pero hombres como Koundé, De Jong o Lamine Yamal sufrieron un desgaste mayúsculo que les puede pasar factura en las próximas semanas.

El calendario no espera a nadie y tanto el Real Madrid como el Barça deberán sacarse las castañas del fuego de la mejor manera posible. Ambos siguen vivos en las tres competiciones y tienen la obligación de afrontar todos los partidos que les restan como si fueran una final.