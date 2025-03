La Fiscalía no ve delito en los insultos racistas contra Vinicius en Montjuïc

La Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta a dos aficionados del Barcelona por los insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid Vicinius Jr. en un clásico de octubre de 2023 en el estadio de Montjuïc, al descartar que supongan un delito de odio o de trato degradante.



En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona concluye que no se ha podido aclarar cuáles fueron las expresiones proferidas por los investigados y considera que, aunque fueran ofensivas, no constituyen delito de incitación al odio puesto que no provocaron "efecto llamada" entre el público ni la suspensión del partido.



En cualquier caso, el ministerio público insta a la jueza de instrucción a remitir el caso a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación por si procediera abrir un proceso sancionador contra los investigados.

La causa, en la que Vinicius está personado como perjudicado, se abrió a raíz del atestado que confeccionaron los Mossos d'Esquadra por unos cánticos e insultos racistas proferidos contra el futbolista en un Barça-Madrid que se disputó en el estadio de Montjuïc en octubre de 2023.

Las grabaciones de las cámaras del estadio y la declaración de un testigo permitieron identificar como autores de los gritos a tres seguidores del Barcelona, uno de ellos menor de edad.

Declaraciones

Uno de los dos investigados se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza instructora, mientras que otro se reconoció en las imágenes de la grabación aportada por los Mossos, aunque negó que sus gritos fueran ofensivos porque se había limitado a espetar "mucho morro" al árbitro a raíz de una jugada polémica protagonizada por Vinicius.

Por su parte, el futbolista del Real Madrid afirmó que se había sentido ofendido porque le habían gritado "mono" y "tonto mono", pero precisó que no había escuchado esas expresiones durante el partido sino después, cuando le mostraron las imágenes de la grabación.

En su escrito, la fiscal argumenta que "ni siquiera hay certeza" de qué expresiones se profirieron contra el futbolista: "puto mono" según un informe de lectura labiofacial aportado por La Liga, "mono tonto" según Vinicius y "mucho morro" según el investigado.

Para el ministerio, aun en el caso de que las expresiones investigadas incluyeran la palabra "mono", tampoco revisten la gravedad suficiente para constituir un delito de incitación al odio y a la discriminación. Además, tampoco ve delito de lesión en la dignidad, dada la "indeterminación de los hechos" ni delito de trato degradante, que exige que el menoscabo a la integridad moral sea grave.