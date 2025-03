La "barrera psicológica" derribada por el Madrid tras su victoria al Barça: 18 partidos sin ganar y un punto de inflexión

Llegó en el momento más inesperado, con el recuerdo de lo ocurrido hace apenas unas semanas en la Copa de la Reina, pero el Real Madrid femenino acabó por fin con su maleficio y logró una victoria ante el Barça. La primera de su historia, y a domicilio, como más duele.

Un partido redondo de las chicas de Alberto Toril. Es lo mínimo que necesitas para intentar meter mano al mejor equipo del mundo. De forma agónica, con dos goles en el tramo final, y dejando una sensación única dentro de un grupo que había sufrido lo indecible.

Así quedó palpado tras el pitido final con la reacción de las jugadoras o las palabras de Toril en rueda de prensa. Sin duda, pocas personas habrá más felices en el mundo estos días que el técnico madridista.

"No se puede estar mejor. Contento por la victoria y rompemos un poco una barrera psicológica que venía de largo. Han sido resultados muy negativos y abultados. Somos justos ganadores, me alegro por el club, por las jugadoras, que se lo merecen. El trabajo que llevamos y que no se ve, hoy lo confirma todo", dijo Toril.

Un triunfo que supuso dejar atrás una losa de 18 derrotas consecutivas que hizo mucho daño a la moral del club blanco. "Es normal, sufrimos, estamos todo el día con ellas. Sabemos la presión que conlleva estar en este club, cuando jugamos este tipo de partidos, a veces tenemos que estar tranquilos y sufrir en silencio. Hoy es un gran día, para el madridismo y para el Real Madrid", recalcó el técnico.

"Al final se nos compara con ellas y hay mucho tiempo de diferencia. Somos jóvenes y poco a poco vamos llegando donde no hemos estado. Poco a poco vamos compitiendo con ellas, que son campeonas de Europa", añadió Toril en relación al nivel del FC Barcelona.

Punto de inflexión

La victoria del Real Madrid frente al Barça son mucho más que tres puntos. Significa perder el miedo a un rival que te tenía cogida la medida y significa también creerse capaz de conseguir grandes cosas.

El triunfo blanco deja a las de Toril a cuatro puntos de las azulgranas. Es una distancia considerable teniendo en cuenta el poco margen de error que te dejan las catalanas, pero se ha roto una barrera que puede cambiar completamente la dinámica.

Ganar al Barça supone cerrar una semana mágica. Y es que el miércoles ganaron también al Arsenal por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Women's Champions League. Nunca en su historia han alcanzado las semifinales y ahora están a un paso de lograrlo.