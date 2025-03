Cuando el sueño del fútbol pasa a ser una pesadilla tras jugar contra el Madrid: "Algunos no pueden pagar el alquiler"

Un once inicial de la Arandina CF en uno de los partidos de la temporada 2024/2025. ARANDINA CF

El día y la noche, la cara y la cruz, con poco más de un año de diferencia. El Día de Reyes de 2024 la Arandina CF, club que milita en Tercera RFEF, vivió seguramente el momento más feliz de su historia.

El conjunto blanquiazul se enfrentó al Real Madrid en la tercera ronda de la Copa del Rey y enarboló los sueños de una población de poco más de 30.000 habitantes. La ciudad enloqueció y hacerse con una entrada para ver el partido en El Montecillo se convirtió en un lujo de primera necesidad.

Antes, la Arandina había superado en el torneo del KO al Real Murcia y al Cádiz CF, un equipo que por entonces militaba todavía en Primera División. Es indudable que las arcas del club experimentaron un aumento notable de los ingresos, pero ahora todos se preguntan dónde está aquel superávit.

David Sanz, en un partido de esta temporada con la Arandina. ARANDINA CF

Catorce meses después de vivir el éxtasis, el club atraviesa una crisis institucional terrible. La plantilla denunció recientemente a través de la AFE los impagos que vienen sufriendo desde hace meses y la situación personal de algunos jugadores empieza a ser delicada.

EL ESPAÑOL habla directamente con David Sanz, uno de los jugadores que, pese a los problemas extradeportivos, mantienen al equipo burgalés en la zona alta de la clasificación. El futbolista relata el malestar del vestuario, asevera que apenas han tenido un único contacto con el nuevo presidente y que no tiene nada claro cuándo podrán volver a cobrar lo que se les adeuda.

Problemas para pagar el alquiler

David Sanz recuerda cuándo comenzaron los problemas económicos en el club: "Los impagos empiezan en noviembre o diciembre. Estuvimos un mes y medio sin cobrar, pero se nos consiguió pagar. A partir de que recibimos esa cantidad de dinero, no hemos vuelto a cobrar".

Tras ese primer susto, la situación ha ido a peor en los últimos tiempos: "Desde hace dos meses y medio no hemos vuelto a recibir nada. Antes de empezar la temporada yo sí había escuchado que podría haber algún problema, pero piensas que el club está saneado porque viene de jugar tres partidos de la Copa del Rey, ante el Murcia, el Cádiz, y el Real Madrid, y que tendrían que estar todas las cuentas saneadas".

El origen de este agujero, según les cuenta el club a los futbolistas, viene por un enfrentamiento entre la propia entidad y el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Se habla de una subvención que habría prometido el Consistorio de cerca de 190.000 euros que, según la Arandina, todavía no ha llegado y bloquea la situación.

En Tercera RFEF los futbolistas no perciben salarios altos y la juventud de la plantilla impide que los deportistas tengan una cuenta corriente boyante: "Hay jugadores que tenían más ahorros, otros menos. Es verdad que somos una plantilla joven, y la mayoría de nosotros no tenemos una gran cantidad de ahorros en el banco como para estar unos cuantos meses sin cobrar".

Lo peor de todo, como cuenta David, lo viven aquellos que decidieron asumir un alquiler por su cuenta por su momento personal: "Las situaciones más complicadas son las de algunos jugadores de la plantilla que tienen que hacerse cargo de su piso, porque viven con su pareja o decidieron vivir por su cuenta, y ellos son los que más complicado lo están teniendo ahora mismo porque evidentemente el casero les exige lo que es suyo, que es el pago del alquiler, y ellos tienen complicaciones para subsanarlo".

¿Dónde está el dinero?

Eso es lo que todos se preguntan después del éxito de la Arandina el año pasado en la Copa del Rey. El avance de tres rondas y los dos duelos ante rivales de Primera División con el Real Madrid de por medio son sinónimo de hacer un botín para las arcas, pero ahora eso no se ve reflejado.

"Con los partidos de la Copa del Rey, parecía que el club tenía liquidez suficiente para afrontar esta temporada sobradamente. Eso fue lo que se nos transmitió cuando llegamos aquí. Según van transcurriendo los meses, empezamos a tener la mosca detrás de la oreja y a escuchar que quizás habría problemas de pago", cuenta David Sanz, que con 24 años fichó este pasado verano por la Arandina.

Un lance del partido entre la Arandina y el Real Madrid de la temporada pasada. EFE

La situación es ahora, por lo tanto, impactante para los futbolistas que aceptaron la oferta del club: "Llama mucho la atención, porque somos todos de fuera y venimos pensando en que la situación iba a ser otra. Llama la atención, no sólo por el partido del Real Madrid, que entendemos que se consiguió una gran taquilla. Imaginamos que contra el Cádiz y el Murcia también".

Lo peor es que pasan las semanas y los meses y la situación no se desbloquea. "Desde la directiva lo único que hacen es echarle la culpa al Ayuntamiento", dice el futbolista, que lleva ya dos meses sin recibir su salario.

El pasado mes de diciembre hubo elecciones a la presidencia en la Arandina. Hubo un cambio en la directiva, pero la comunicación con la plantilla es de todo menos fluida: "El nuevo presidente se llama Demetrio. Hemos hablado con él una sola vez y no hemos vuelto a tener mucho contacto con él. No sabemos quién está detrás apoyándole. Vino un día al vestuario, se presentó y no nos ha vuelto a dirigir la palabra".

Competir en dificultades

Pese a esta delicada situación personal que vive la plantilla, los futbolistas mantienen al equipo en la zona alta de la clasificación y todavía piensan en el ascenso a Segunda RFEF. La Arandina es uno de los clubes fuertes de las categorías regionales de Castilla y León, y el objetivo es recuperar un peldaño.

"Es complicado jugar sabiendo que estamos en esta situación, pero por suerte contamos con una plantilla de gente muy sana y madura para la edad que tenemos. Además, tenemos un cuerpo técnico y un entrenador que es de otra categoría. Está sosteniendo esto desde el principio con la poca ayuda que le están dando desde el club", cuenta David.

Pese a que el día a día ahoga, la profesionalidad no falta entre los jugadores: "Nos intentamos mentalizar de que lo importante es hacerlo bien en el campo, que es lo que llevamos haciendo desde el principio, y de llevar a cabo lo que nos compete a nosotros. Dejamos lo demás para la directiva o quien se tenga que encargar de ello".

Sanz, que afirma que "en condiciones normales el equipo debería ascender este año", se agarra a seguir entrenando con todas sus energías. Este sábado la Arandina afronta en casa un nuevo compromiso ante el filial de la Cultural Leonesa, un partido importante para que el equipo, ahora tercero en puestos de playoff, siga enganchado a la pelea por el ascenso pese a todo.