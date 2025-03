La dinastía de padres e hijos jugando en el mismo equipo de fútbol: el sueño que le falta por cumplir a Cristiano Ronaldo

Existen pocos calificativos que no se hayan empleado aún para describir la trayectoria deportiva de Cristiano Ronaldo. Pasan los años y sigue rompiendo récords. El portugués pulverizó los mejores registros en el Sporting Lisboa, en el Manchester United, en el Real Madrid, en la Juventus y en Al Nassr la historia no ha cambiado.

El gran objetivo que tiene el luso es llegar a la friolera cifra de los 1.000 goles marcados en partidos oficiales. De conseguirlo sería un hito histórico al que nunca nadie en la historia del fútbol ha llegado. Según el diario Odir, Pelé marcó 1.282 goles en toda su carrera, contando 1.091 con la camiseta del Santos, sin embargo al brasileño también se le contaron los tantos marcados en partidos no oficiales.

No es el único deseo que quiere cumplir Cristiano Ronaldo antes de terminar su carrera deportiva. A sus 40 años el portugués ya se encuentra en la recta final, pero todavía mantiene intacto el sueño de jugar junto con su hijo, Cristiano Ronaldo Jr.

El primogénito del cinco veces ganador del Balón de Oro también se está labrando una carrera deportiva en todos los clubes filiales por el que ficha su padre. De hecho, la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, aseguró que su nieto "es mejor que su padre a esa edad porque tiene profesor".

En el Real Madrid es el único club donde Cristiano Ronaldo Jr. no llegó a formar parte del filial, pero sí que ha llegado a vestir la camiseta de la Juventus, el Manchester United y ahora la elástica de Al Nassr. Like father like son, como dirían en la ciudad inglesa.

El plan de Cristiano Ronaldo

El propio Cristiano Ronaldo reconoció que en su día su hijo le dijo: "Aguanta, papá, quiero jugar contigo". Su primogénito tiene a día de hoy 14 años, por los 40 que tiene la estrella de Al Nassr, por lo que si debuta a la edad de 16 años -como Lamine Yamal- podría llegar a coincidir con su padre siempre y cuando éste siga siendo jugador profesional con 42 años.

"Es especial. Un niño diferente. A decir verdad, él tiene más estilo del que tuvo Ronaldo a su edad, todo lo que Ronaldo aprendió fue por su cabeza, Cristianinho está aprendiendo de su padre", admitió Dolores Aveiro.

Cristiano Ronaldo Jr. ha heredado la misma ambición que padre a quien le confesó: "Papá, voy a ser como tú". El propio Cristiano en 2019 ya destacaba las características de su hijo: "Las veces que fui a verlo me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza".

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega.

Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", explicó Cristiano.

Rivaldo en su etapa en el Barça FC Barcelona

En la historia del fútbol hay 10 futbolistas que llegaron a jugar con sus hijos en el mismo equipo, siendo uno de los ejemplos más destacados el de Rivaldo y su hijo Rivaldinho. El campeón del mundo en 2002 volvió a los terrenos de juego para jugar con su hijo e incluso marcar en el encuentro del Mogi Mirim de la Segunda División del Brasileirao.

Walter Pandini y su hijo Nicolás también continuaron con la dinastía familiar. 'El Rifle' se unió al Miramar de Uruguay, donde compartió camiseta con su hijo Nicolás, luego de su travesía por el fútbol uruguayo.