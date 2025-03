El arrepentimiento de Morata tras dejar el Atlético de Madrid: "Debí pensarlo mejor, tomé decisiones equivocadas"

Ha tenido que viajar hasta Turquía para recuperar la sonrisa tras unos meses complicados en Milán, pero Álvaro Morata ya está de vuelta con la Selección y no ha tardado en ponerse el bracelete de capitán para tratar de liderar a España a las semifinales de la Nations League. Antes deberán ganar a Países Bajos, un combinado que quiere revancha.

A pesar de haber levantado la Eurocopa el 14 de julio en el Olímpico de Berlín, el último año no ha sido el mejor en la vida de Álvaro Morata. El delantero del Galatasary decidió abandonar el Atlético de Madrid para hacer las maletas rumbo a Italia. Apenas estuvo tres meses en la disciplina del Milan cuando tras no tener el protagonismo deseado con el entrenador, Fonseca Fonseca, decidió emigrar el país otomano.

Titular indiscutible para Okan Buruk, el delantero español ha vuelto a encontrar la regularidad perdida y en la eliminatoria ante Países Bajos volverá a ser el líder del ataque nacional. En la concentración de la Selección, Morata habló para los micrófonos de la Cadena SER y analizó todo lo acontecido en su carrera deportiva en los últimos meses. Además de volver a confesar que quiere terminar su ciclo como jugar en el Getafe.

La marcha del Atlético

"Creo que en verano debería haber pensado mejor las cosas, si haberme ido del Atleti o no. Cuando tú no estás bien a cierto nivel de tu vida, tomas decisiones equivocadas en todos los aspectos. Pero esto no se puede cambiar, ahora estoy muy feliz. Si pudiese dar marcha atrás, seguramente no hubiera tomado la decisión. Ahora vengo aquí y me doy cuenta de que no supe ver la realidad. Justo cuando fuimos Campeones de Europa, en el Atleti había cada vez más gente que me quería y había conseguido entenderme".

Un mensaje a los rojiblancos

"Que muchas gracias por el tiempo que he estado allí. Siempre lo he intentado dar todo por esa camiseta. Ojalá haber ganado títulos. Siempre los intento defender, yo soy del Atleti y quiero que gane siempre".

La renovación de Luis de la Fuente

"Merecida. Ha demostrado que sabe ganar, bendita presión. Ha jugado una Nations y una Eurocopa y ha ganado las dos. Mucha felicidad y tranquilidad, hemos conseguido hacer un grupo que cualquiera que venga nuevo está integrado aquí y es feliz. El míster es una persona que tiene mucho equilibrio a todos los niveles en la vida. Es un animal competitivo".

Álvaro Morata en la firma del contrato con el Galatasaray.

Objetivo ganar el Mundial

"Sí. Somos campeones de Europa y la estrella que llevamos en el pecho nos obliga a ello. Muchas veces pensamos en ganar algo a lo que no estamos ni clasificamos y cada vez cuesta más. Ahora tenemos la oportunidad de ganar la Nations".

Un futuro en Arabia Saudí

"No puedo decir nada, a saber lo que me depara en el futuro. A lo mejor tengo la oportunidad de volver a estar en otro equipo grande por una lesión o porque necesitan un delantero suplente con experiencia. No puedo saber mi futuro, ni un plan para retirarme. Como he dicho siempre, si no me fuman, me gustaría que fuese en el Getafe, que me hace ilusión. Me ayudaron mucho cuando era un crío, lo pasé increíble ahí. Me gustaría eso, pero a lo mejor no me quieren".

El Fenerbahçe de Mourinho

"La rivalidad aquí es extrema, cuando acaba un Galatasaray - Fenerbahçe la policia se mete en el terreno de juego para que no haya problemas y es difícil hasta mantener una conversación con alguien de otro equipo. El primer partido estuve lesionado, pero había 30.000 policías en nuestro estadio. A Mourinho todavía no le he visto, no he hablado con él. Le tengo mucho respeto y cariño porque me dio la oportunidad de jugar por primera vez. A lo mejor hay que esperar a que nos vayamos de Turquía para hablar (entre risas)".