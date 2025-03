Real Madrid - Arsenal, Women's Champions League: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

Nunca se ha clasificado a las semifinales de la Women's Champions League, pero al Real Madrid femenino se le ha presentado este año una gran oportunidad para lograrlo. El conjunto dirigido por Alberto Toril se ve las caras con el Arsenal en el que será su primer duelo ante las londinenses.

La ida, que se disputa este martes en feudo madridista, llega en un momento de crisis en el conjunto blanco. Las madridistas han ganado únicamente uno de sus últimos cuatro partidos y necesitan mejorar su imagen si quieren superar al cuadro 'Gunner'.

En la previa del encuentro, Alberto Toril se mostró esperanzado e ilusionado. "Estamos convencidas de que vamos a hacer una gran eliminatoria, sabiendo que son 180 minutos y que tenemos que hacer dos partidos muy sólidos y manejar bien los momentos. Estamos preparadas para ello. Los momentos son muy importantes. Va a haber muchos minipartidos en la eliminatoria", dijo.

"Hay que intentar no cometer errores, dominar las situaciones y no acelerar el partido. Ellas tienen más experiencia y tenemos que llevar el partido adonde nos viene bien a nosotras: al control de la posesión, estar posicionadas y no dejar espacios para correr. Hay que alargar el partido y que estemos siempre metidas”, manifestó Toril.

“Tenemos muchísimas ganas de empezar el partido y mucha ambición. Hemos tenido un mes complicado, con muchos partidos, y la Liga debería pensar en ello porque jugamos dos importantes partidos en Champions. Estamos bien y vamos a hacer todo para ganar mañana”, comentó por su parte Sandie Toletti, jugadora del Madrid.

¿Cuándo se juega el partido de la Women's Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal?

El encuentro de ida de los cuartos de final de la máxima competición continental se disputa este martes 18 de marzo a partir de las 18:45 hora peninsular. En México serán las 11:45 y en Argentina las 14:45.

¿Dónde se juega el partido de la Women's Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal?

El choque de cuartos de final entre las chicas de Alberto Toril y el conjunto londinense se juega en el Alfredo Di Stéfano, ciudad deportiva del Real Madrid.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Women's Champions League entre el Real Madrid y el Arsenal?

El duelo entre las españolas y las inglesas de cuartos de final de la Women's Champions League se podrá ver a través de Movistar+ Ellas Vamos.