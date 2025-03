Luis de la Fuente y un bendito problema para encajar a Pedri en el once: "Es el mejor del mundo en su posición"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación después de anunciar la lista de convocados para la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League de la selección española frente a Países Bajos.

El seleccionador nacional habló de Asencio, la gran novedad en la lista. Elogió su gran temporada y aseguró que "hay futbolistas que suelen acelerar el proceso".

Del mismo modo, De la Fuente no quiso entrar a valorar la ausencia de Isco. Aseguró que tiene "27 superconvocados" y lamentó "que muy buenos futbolistas también se queden fuera de la lista.

Luis de la Fuente, durante una rueda de prensa. EFE

La entrada de Asencio

"Raúl estaba haciendo una gran temporada. Sí había estado en categorías más pequeñas, pero no en la sub-21. Siempre hay jugadores que aceleran el proceso. Demuestra su talento y demuestra que tiene sitio. Celebramos que sea así, es un jugador más que se suma a esta familia".

Jugar en Mestalla

"Supone emoción. Estuve hace un par de semanas en la Alcudía y se me encogió el corazón. Hay que transmitir fortaleza y esperanza. España y el fútbol no olvida. Ojalá y la recuperación sea completa".

Ausencia de Isco

"Me quedo con la alegría que ha supuesto que haya 27 superconvocados. Celebro que tengamos tantos futbolistas muy buenos y otros igual de buenos que no pueden estar".

Ausencia de Gavi

"Hay más futbolistas que podrían estar que los que están. Gavi demuestra la fortaleza del fútbol español, al igual que Isco. Desafortunadamente, no están, pero sí están. Tendrán la oportunidad si los necesitamos. Esta lista es la mejor que se puede hacer".

Gavi, con la Selección Europa Press

Gayà, fuera de la lista

"Tenemos que acostumbrarnos a que es la representación de un país, independientemente si haya uno o no del club del estadio en el que jugamos. A Gayá lo conozco desde que lo tuve en el año 2013, he tenido mucha relación con él. Es un jugador que tendrá su oportunidad. Hay que decirles a estos jugadores que sigan trabajando igual, o más. Es muy difícil entrar en este grupo. Somos los vigentes campeones de Europa y de la Nations League. Eso demanda mucho trabajo y esfuerzo".

Vuelta de Iñigo Martínez

"Iñigo no ha estado nunca fuera de nuestros planes. Esto es un gran equipo. Ellos tienen que entenderlo con esa gran normalidad. Ahora es un momento oportuno para que esté con nosotros, está muy bien. Necesitamos en nuestro plan de partido su figura. Vamos a disfrutar de él todo el tiempo que se pueda".

El papel de Pedri

"Ahora mismo está en un momento de madurez y de rendimiento como no ha tenido hasta ahora. No hemos visto al mejor Pedri todavía. Está en crecimiento. Es muy importante porque nos da mucha versatilidad. Le vemos en posiciones más adelantadas. En su club, está jugando un poco más atrasado y lo hace muy bien. Nos da la posibilidad de jugar con muchas variables. Es el mejor jugador del mundo en esa demarcación, vamos a disfrutarlo y a valorarlo. Es fruto del trabajo que se hace en la base. Tiene mucho trabajo por detrás".

Marc Casadó y Pedri, en un entrenamiento de la Selección RFEF

La importancia de Merino

"Sabes que yo no soy de hacer inventos. Mikel Merino lleva conmigo desde que tenía 16 años y ha jugado conmigo, donde ha jugado y ha sido el mejor jugador de Europa. No lo necesitamos de delantero".

"He escrito a FIFA si me deja jugar con 16 jugadores. A ver si Lamine, Nico, Pedri, Olmo... Si nos dejan jugar con 16... pero es difícil. Tenemos muy buenos futbolistas. Cualquiera podría ser titular".

Cambios en el staff

"Doy las gracias a Pablo por su trabajo, era más que un amigo, era un miembro de nuestra familia. Era un técnico contrastadísimo, lo va a seguir demostrando. Les deseamos toda la suerte del mundo.

Aprovecho para presentaros. Juanjo estaba de analista y pasa a ser segundo. Alberto asciende y pasa con nosotros. En su momento teníamos el mejor cuerpo técnico del mundo y ahora somos todavía mejores. Estoy feliz y contento".

Jugadores del Villarreal

"Tienen un momento fantástico, están peleando por competición europea. Ayoze, Yeremi y Alex Baena son jugadores que rinden a un nivel altísimo, fruto de la exigencia que tienen en su club. Es una fortuna tener a tantos equipos en la lucha por competiciones europeas. De eso nos beneficiamos".

Unai Simón y David Raya

"Va a primar el interés de la Selección. Valoraremos en cada momento quién es el más adecuado, desde la más absoluta normalidad. Estamos tranquilísimos. En los porteros no sucede como con los jugadores. Total y absoluta confianza en los tres".

Unai Simón, con España en la Eurocopa EFE

Ausencia de Valencia como sede

"Debería ser una de las sedes del Mundial por afición, por ciudad y por historia y tradición. Además, es una ciudad que me cae bien, debuté como profesional aquí. Valencia es un clásico en nuestro fútbol".

Mestalla

"Si es la última vez será porque cambien de estadio. Aquí nos sentimos muy cómodos. Siempre nos habéis recibido con los brazos abiertos. Espero que este idilio se mantenga así".

Eliminatoria a doble partido

"Es la primera vez y significa recuperar el espíritu de la Copa. Es mi competición favorita por esa emoción del doble partido. Jugar el segundo partido en casa va a ser muy bonito. Queremos pasar a la Final Four. No se va a decidir hasta el segundo partido aquí. No nos olvidemos que nos enfrentamos a una superselección. Tiene superjugadores. Nos va a exigir estar al nivel de la Eurocopa. Veremos una gran eliminatoria".

Situación del Valencia CF

"Están pasando momentos difíciles, pero siempre felicito su valentía por apostar por la gente joven. Tienen tres jugadores en la Sub-21, pronto se les verá en la absoluta. También está Gayá, que puede ser jugador de la absoluta en cualquier momento. Seguro que remonta la situación, tiene una aureola como club excepcional y una historia, que es envidiable. Veremos pronto al Valencia grande".

Penalti de Julián Álvarez

"Si te pasa a favor, feliz; si te pasa en contra, cabreado. Son cosas del reglamento, quien tiene que tomar las decisiones, que las tome. No es mi cometido".

Lamine Yamal

"Sigue su proceso de crecimiento y formación. Tiene 17 años, no nos olvidemos. Hay que pedirle que siga disfrutando del fútbol y de esa manera que tiene de disfrutar del fútbol. Tenemos que entender que tiene que madurar y seguir formándose. Puede llegar muy lejos, lo primeros que le podéis criticar y matar sois vosotros (los futbolistas). Tiene que aprender de eso. Todos estamos disfrutando".

Fuga de talentos

"Tengo mucha experiencia en la casa y he vivido muchas situaciones como esta. Hay tres máximas que se tienen que cumplir: que pueda, que quiera y que le convoquemos. La más importante es la segunda, a nadie se le obliga que venga a jugar con España. Con total libertad a todas las decisiones, quien quiere jugar con España, jugará. Ha sido ahora, en el pasado y en el futuro. Yo me quedo con estos jugadores con Laporte, Le Normand, Lamine, Samu, Huijsen... entre otros muchos. Han querido jugar con España de manera incondicional. Tenemos que poner en valor la posición de España".

Ausencia de Rodrigo

"Es insustituible. Es el mejor jugador del mundo en su posición. Tenemos la fortuna de tener a Zubimendi y a Marc Casadó, que es un gran proyecto. Muestra de la salud del fútbol español. Rodrigo está en una recuperación asombrosa y quizá antes de lo previsto pueda estar jugando al fútbol. Lo estamos deseando todos".

Rol de Morata

"El rol que ocupe, siempre va a ser muy importante. Siempre suma, aporta experiencia y tranquilidad a los jóvenes. Es un gran futbolista, aprovecho para reivindicar todo lo que ha hecho en el fútbol. Ha jugado en los mejores clubes del mundo y lo hace a un nivel altísimo. Respetemos a nuestros jugadores".