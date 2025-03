Ancelotti clama por el poco descanso antes de jugar contra el Villarreal: "No lo entiendo"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido que jugará este sábado el Real Madrid ante el Villarreal. El técnico italiano incidió en que no entiende el poco descanso con el que cuenta su equipo después del gran esfuerzo que tuvo que hacer en el partido de Champions ante el Atlético de Madrid.

Ancelotti abogó por un mínimo de 72 horas de descanso entre cada partido, algo que no se cumplirá en este caso. Atlético y Barça, por su parte, se enfrentarán esta jornada con uno y dos días más de descanso, respectivamente.

Además, el míster del Real Madrid evitó hablar de la polémica en torno al penalti de Julián Álvarez y aseveró que en el equipo ya han dado carpetazo al partido de Champions League.

Después de la Champions

"Estamos todavía en un momento de recuperación. Obviamente ha pasado muy poco tiempo, todos no han recuperado y creo que vamos a estar mejor mañana. Es algo que tenemos que tener en cuenta para preparar bien el partido contra un rival complicado y difícil. Vamos a tener que jugar un partido inteligente para intentar ganarlo".

El estado de forma de Vinicius

"Le hemos dado un día más de descanso porque sigue estando muy cansado. Mañana estará disponible y a tope para ayudarnos. No tiene problemas, sólo un poco de cansancio".

El penalti de Julián

"No me he dado cuenta de esto porque para nosotros el partido se ha acabado. Estamos contentos de estar en cuartos de final y lo que pasa alrededor de este partido... Nosotros estamos focalizados en el partido de mañana, será un periodo muy largo de muchos partidos y queremos ir bien al parón de selecciones".

Cambiaría la norma del penalti

"No tengo ni idea porque no estoy en esa situación. Hay esta regla y hay que respetarla".

Asencio con España

"Lo he celebrado porque creo que es una muy buena noticia para él. Se lo ha merecido con el trabajo y la seriedad. Desde que ha llegado al primer equipo lo ha hecho muy bien, con gran compromiso. Se lo merece todo y ojalá que sea la primera convocatoria para él de muchas".

Poco descanso

"No entiendo que nos pongan el partido en sábado, pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido. No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación deberían ser 72 horas, pero esto es el calendario que hay y ojalá un día se pueda cambiar esto".

Vinicius, menos decisivo

"Vinicius para mí es un jugador indiscutible. Puede tener partidos mejores o peores, pero es indiscutible. Ha sido tan importante para este club que por esto no lo voy a discutir".

La importancia de La Liga

"He pensado estos días que, a pesar de las dificultades, llegamos a marzo vivos en las tres competiciones más importantes. Estamos ahí y eso nunca ha pasado en los últimos tres años. Llegamos al parón de marzo en la pelea y es muy bueno. Tenemos que mejorar, pero creo que lo estamos haciendo muy bien y lo podemos hacer mejor".

Estrés para Ancelotti

"Estresante sí, pero sólo por el calendario, que es demasiado. Desde enero no hemos parado ni un momento y hemos jugado cada tres días. Hemos jugado 21 o 22 partidos desde enero. Es demasiado para mí que no juego, y no tienes tiempo para recuperar después de la presión de los partidos. La única forma de arreglarlo es parar, pero no quiero parar porque me gusta hacer lo que hago".

Más sobre el horario contra el Villarreal

"No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante que es la recuperación de los deportistas. Se prioriza los derechos de televisión o el dinero, pero no la recuperación de los jugadores o el riesgo de lesiones".

El cambio de Endrick ante el Atlético

"La entrada de Endrick no fue para tirar un penalti, fue porque Vinicius estaba agotado y queríamos meter un jugador fresco".

El cansancio emocional

"Hay que empujar más a los jugadores a nivel de motivación en el partido de mañana que en el partido contra el Atlético de Madrid en los octavos de final. La motivación de unos octavos de la Champions llega sin hacer nada, pero mañana hay que empujar más al equipo".