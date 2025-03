El pique de nunca acabar entre el Metropolitano y Vinicius: insultos racistas, gestos en la celebración y varios 'recados'

El derbi en el Metropolitano, en el que el Real Madrid obtuvo ante el Atlético el pase a los cuartos de final de la Champions en una agónica tanda de penaltis, dejó muchas imágenes. Algunas de ellas tuvieron como protagonista a Vinicius, que no hizo un buen partido, pero ya es sabida su tensa relación con la afición rojiblanca.

Vinicius no estuvo bien en el partido. Falló en la segunda parte un penalti que, de marcarlo, hubiera ahorra al Madrid el trámite de la prórroga y la tanda. Lo mandó a las nubes y después se le vio afectado, hasta que Carlo Ancelotti le sustituyó en el minuto 115: "Él no iba a tirar el penalti y me pidió el cambio porque estaba cansado", explicó el italiano.

Carletto también aclaró que, aunque Mbappé provocó la pena máxima contra Lenglet durante el partido, había una orden clara: "Estaba decidido que tiraba Vini, que por mala suerte lo ha fallado". El brasileño se fue sin marcar del Metropolitano —sólo ha metido un gol en 17 derbis—, pero celebró a lo grande el pase de su equipo a la siguiente ronda de la máxima competición europea.

Insultos racistas en el Metropolitano.



“Ale ale ale, Vinicius chimpancé” cantan algunos aficionados del Atleti. @CurubitoTv pic.twitter.com/cizguAFPDl — Nacho Lozano (@NachoLozLop) March 12, 2025

Vinicius se cobró su vendetta. La tarde había iniciado en los alrededores del Metropolitano con unos cánticos que por reincidentes no dejan de ser igual de bochornosos. Las redes sociales mostraron a un grupo amplio de aficionados del Atleti realizando cánticos racistas contra el brasileño: "Alé, alé, alé. Vinicius chimpancé". No es ni mucho menos la primera vez que un episodio así se vive en el estadio del Atleti o en sus inmediaciones.

Dentro del Metropolitano, durante el partido, Vinicius fue siempre el más castigado por la afición colchonera. Sólo los pitos a Thibaut Courtois, con pasado rojiblanco, podían equipararse. También se burlaron del brasileño, con el lanzamiento de un balón de playa al césped y cantando "Vinicius, balón de playa" cuando fue sustituido en la prórroga. Las respuestas de Vinicius llegaron a partir de aquí.

Las cámaras de Movistar Plus+ captaron a Vinicius revolverse a su llegada al banquillo ante los cánticos y hacer un gesto punzante hacia los aficionados atléticos. Con sus manos hizo un "15-0" recordando las Champions de uno y otro equipo.

Fue en la celebración, con el pase a cuartos bajo el brazo, cuando Vinicius —de los más eufóricos— dio donde más duele. Mientras los jugadores del Madrid festejaban en el lado del campo donde estaban ubicados sus aficionados, el brasileño y algún compañero más, como Rüdiger o Rodrygo, cruzaron palabras con los hinchas del Frente Atlético situados en la zona baja de esa misma zona.

La locura final del @realmadrid... y @vinijr.



👀 Celebración en el césped, dejando el abrigo en el suelo con el escudo para arriba. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/G4AaskX4QK — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 12, 2025

"A casa", dedicó Vinicius a los hinchas rojiblancos junto a otros gestos. Hubo lanzamiento de objetos, como botellas de plástico, lo que dejó una surrealista imagen cuando Bellingham cabeceó una de estas que se dirigía hacia él.

La culminación del festejo la puso Vinicius que, a falta de otro objeto, colocó su abrigo sobre el césped y se aseguró que el escudo del Real Madrid apuntara directamente a la grada atlético. Un símbolo de conquista del Metropolitano que recordó al que en 2017, en ese caso en el Vicente Calderón, protagonizó Nacho Fernández con una bandera del club blanco.

Nacho Fernández y Vinicius

Tras algún encontronazo más con los aficionados mientras salía del campo, Vinicius tuvo su prórroga particular en redes sociales. El brasileño estuvo especialmente activo desde su cuenta de X (antes Twitter). Primero subió un tuit solo con texto: "Madremiaaaa!!! MADRID HAY UNO SOLO!!!! Pero eso todos lo sabemos. A mejorar y a la próxima!!!", exclamó.

Le siguió una segunda publicación en la que, junto a una foto de él tocándose el parche de las 15 Champions, puso: "¿Cómo te siente?". Para acabar con una respuesta a una imagen de una pancarta rojiblanca en la que se leía "Este año sí" —ganar la primera Champions—: "Este año no.", sentenció. Una noche de emociones para Vinicius en su pique de nunca acabar con el Metropolitano.

Madremiaaaa!!! MADRID HAY UNO SOLO!!!! Pero eso todos ló sabemos. A mejorar y a lá próxima!!! — Vini Jr. (@vinijr) March 12, 2025