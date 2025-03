La medicina contra el paso atrás de Mbappé: el mensaje de Ancelotti y un apoyo sanador en el campo

El Real Madrid necesita al mejor Kylian Mbappé. El delantero francés es reclamado de nuevo tras dar un bajón en los últimos dos partidos, contra el Betis en Liga y frente al Atlético de Madrid en Champions League. Este domingo, contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), todos esperan una reacción.

Es evidente que Mbappé ha decaído tras alcanzar su pico de rendimiento con el Madrid. La historia ya se conoce. Tocó fondo en diciembre en San Mamés, como él mismo reconoció, y comenzó entonces una remontada personal que culminó en su exhibición contra el Manchester City, con hat-trick incluido. El hecho de que solo haya tirado una vez a puerta entre Betis y Atlético ha vuelto a encender las alarmas.

¿Qué le pasa a Mbappé? Para Ancelotti, el que mejor le conoce en el día a día, hay una fácil explicación: "Lo que vemos es que contra el Atlético no hizo lo que hizo contra el City. A nivel general lo está haciendo muy bien. Tenemos que tener en cuenta que no siempre está a su mejor nivel. El partido contra el Atlético no mostró su mejor versión. Es normal, sobre todo en jugadores de calidad. Ellos tienen más altos y bajos. Es algo genético, los jugadores de más calidad tienen más altos y bajos. Si estamos en octavos de la Champions es en parte gracias a él", dijo en la rueda de prensa de este sábado.

Carletto ve lógico un bajón en Mbappé que entiende como puntual y que, además, está sustentado por los problemas que tuvo con una muela. Así lo destacó tras el derbi de Champions, alegando que su jugador "no pudo entrenar durante tres días" por esta circunstancia, por lo que "llegó justo al partido ante el Betis y no estaba en su mejor condición" contra el Atleti.

Lo que se ha descartado en todo momento desde Valdebebas es que Mbappé sufra de algún tipo de problema físico. Para Ancelotti, es entendible que en una temporada tan exigente, tras salir de la eliminatoria contra el City, "hay un desgaste muy alto". Aún así, el italiano confesaba este sábado que le decepcionó el partido en Sevilla: "Veía que el equipo estaba en buen momento y no esperaba ese bajón". Algo se mejoró en el derbi y es la hora de dar otro salto, empezando por la visita 'trampa' del Rayo.

Mbappé será de la partida en el encuentro contra el conjunto franjirrojo. El '9' del Real Madrid no marca en Liga desde el pasado 15 de febrero, ante Osasuna, lo que le ha descolgado de la pelea por el pichichi con Robert Lewandowski, quien cerró la jornada 26 con 21 goles por los 17 del francés.

La medicina contra el paso atrás de Mbappé se elabora con tres ingredientes: la confianza de Ancelotti —alabada esta semana por Fabio Capello—, la recuperación de la muela y un descanso de cinco días y, por último, el regreso de una pieza fundamental como es Jude Bellingham.

El regreso de Bellingham

La vuelta del futbolista inglés, que se perdió los dos últimos partidos de Liga por su "fuck off" a Munuera Montero y la ida ante el Atleti por acumulación de amarillas, se ve determinante. Con Bellingham el equipo ha de ser otra cosa, ya que si de algo se ha vuelto a resentir el equipo en los últimos partidos ha sido de la desconexión entre el centro del campo y el ataque.

Al Madrid se le juntaron las ausencias de Bellingham y Dani Ceballos, los dos que mejor hacían la función de llevar el balón a los de delante. Ahora Jude está de regreso, una buena noticia, sobre todo, para Mbappé y Vinicius. Nadie lleva más asistencias en el Madrid que su '5', con un total de once. De estas, más de la mitad (4 y 2) han sido para Kylian y Vini, respectivamente.

A quien más beneficia la vuelta de Bellingham es a Mbappé. Su conexión de cara a gol es unidireccional: Jude asiste y Kylian anota. Así van cuatro en su primera temporada juntos: ante Atalanta en la Supercopa, Alavés, Getafe y Valladolid. Con otros compañeros, los goles y las asistencias se reparten: por ejemplo, Vinicius también ha dado dos asistencias al jugador británico. No es así con el ex del PSG.

Bellingham consolando a Mbappé tras fallar un penalti en San Mamés Europa Press

Bellingham es el segundo jugador que más asistencias ha dado a Mbappé en el Madrid. El primero es Rodrygo, con cinco (más una de Kylian para él), al que precisamente Jude lanzaba enormes elogios hace pocas semanas: "Está muy infravalorado. Para mí es el jugador más talentoso del equipo". El tercero es, cómo no, Vinicius, que ha dado tres asistencias a Kylian y, a cambio, ha recibido dos pases de gol de él. De las cuatro asistencias que lleva Mbappé de blanco, la restante fue para Brahim Díaz.

Ancelotti confía en que la reunión de sus 'cuatro fantásticos' traiga de vuelta la mejor versión de Mbappé. Si las piezas ya encajaron contra el City, espera que puedan hacerlo para un último tercio de temporada que se presenta durísimo. El Metropolitano espera el próximo miércoles por primera vez al '9' de Ancelotti. En su primera vez en el feudo rojiblanco, los focos estarán sobre él.