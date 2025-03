La reacción del vestuario del Barcelona tras la muerte de Carles Miñarro, miembro del cuerpo médico azulgrana

El fallecimiento de Carles Miñarro horas antes del comienzo del partido entre el Barça y Osasuna ha sido un completo mazazo para el club azulgrana, quien no dudó en trasladarle al club rojillo lo sucedido para acordar así el aplazamiento del partido.

La cara de Hansi Flick y de sus jugadores reflejaba la seriedad de la situación cuando aún no se sabía el motivo por el que se suspendía el partido. Con rostros serios, consternados, la plantilla del Barça abandonó el estadio de Montjuïc para tratar de desconectar ante un hecho que les ha dejado en completamente en estado de shock.

Con el paso de las horas, los jugadores del Barça han reaccionado a través de sus redes sociales al comunicado del club en el que anunciaban el fallecimiento de Carles Miñarro. El resto de clubes de LaLiga e incluso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, han lamentado la pérdida del doctor.

Jaume Padrós, presidente de médicos del Barça se ha unido al dolor de la familia blaugrana: "Consternado por la muerte súbita del Dr. Carles Miñarro, médico de los servicios médicos del Barcelona. Uno de los grandes activos de la medicina del deporte del país. Honesto y brillante desde la discreción, empático y muy proactivo en la defensa de la especialidad y excelencia".

Joan Laporta, el presidente del Barça, reconoció estar en estado de shock y se ha mostrado muy afectado en el micrófono del canal oficial del club: "Como os podéis imaginar, todos estaban muy tristes. Había una situación de tristeza enorme, porque era una persona muy querida por todos. Era un hombre que viajaba a todos los desplazamientos para cuidar a los jugadores y al staff, no tenía un no para nadie. Era un gran profesional y un gran médico".

Las palabras del presidente @JoanLaportaFCB tras el fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro Garcia pic.twitter.com/GW83d2TlMg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 8, 2025

Uno de los primeros jugadores en reaccionar públicamente al comunicado del Barça fue Pedri quien en una 'storie' en su cuenta de Instagram publicó lo siguiente: "Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles"; mientras que Gavi admitió "siempre en nuestros corazones, te echaremos mucho de menos".

A través de su cuenta de X, Ronald Araujo se mostró conmocionado con la noticia: "De no creerlo. Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento"; al mismo tiempo, Dani Olmo no se podía creer lo que había sucedido: "Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado… Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia".

DEP Doc pic.twitter.com/vXMCWMosEq — Dani Olmo (@daniolmo7) March 8, 2025

El portero alemán, Ter Stegen, también aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje en recuerdo de Carles Miñarro, al igual que toda la fuerza para familiares y amigos. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha mandado un mensaje en redes sociales: "Quiero trasladar mi sentido pésame al Barça, los familiares y amistades del doctor Carles Miñarro en estos momentos tan difíciles".

El Sevilla, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid son sólo algunos de los equipos de LaLiga que han enviado su pésame al FC Barcelona. Además, Mbappé y Courtois han querido mandar un mensaje personal también por privado.