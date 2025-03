Ancelotti señala dónde le gusta jugar menos a Valverde y cierra filas con el vestuario: "No hay envidia en el equipo"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa en vísperas del partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Desde Valdebebas, el técnico italiano analizó la actualidad del Real Madrid que gira en torno al momento de Kylian Mbappé y las actuaciones destacadas recientes de jugadores como Rodrygo y Fede Valverde.

Conocer a los jugadores

"Me gustaría tener toda la información que llega a los jugadores, pero yo tengo clara la idea que tienen. Es parte de mi trabajo saber lo que piensan y la relación personal es muy buena, además de la profesional".

Protagonismo de Rodrygo

"No hago un balance de cada partido. Hay veces que destaca más Rodrygo, otras Vini, otras Bellingham, otras Mbappé... Estoy focalizado en el trabajo del equipo y de ver si afecta a un jugador en lo individual. Es importante que trabaje bien todo el equipo defensivamente. Es un equipo sin envidias. Si Rodrygo destaca más en este momento, el resto está contento".

Valverde de lateral

"Valverde está bien, disponible. Llegó justo contra el Atlético de Madrid, pero ha mejorado. Puede jugar. Sé perfectamente donde le gusta jugar menos, que es como extremo derecho. Le gusta de pivote o interior, y le gusta de lateral. En el futuro va a ser, bueno ya lo es, medio. Su carrera será en el medio del campo, no en el lateral".

Cumpleaños de Florentino Pérez

"Siempre hablo con él. Le he felicitado y le he dicho que disfrute del día. Él quiere el bien del Real Madrid, que lo haga bien y no me pide nada especial. Ya sé lo que me pide: ganar partidos y títulos. El regalo pequeño puede ser ganar mañana y ojalá le regalemos algo más al final de temporada".

Bajón contra el Betis

"Me decepcionó el partido en Sevilla. Veía que el equipo estaba en buen momento y no esperaba ese bajón. Creo que fue aislado porque reaccionamos ante el Atleti. No creo que los jugadores elijan partidos. En una temporada tan exigente, tras salir de la eliminatoria contra el City, hay un desgaste muy alto. No se puede pensar estar en todos los partidos al cien por cien. La dinámica era buena, pero hemos reaccionado y ojalá podamos volver a la línea buena de antes del partido contra el Betis".

Una situación casi ideal

"Estamos listos para pelear todos los partidos y todas las competiciones. Estoy más tranquilo para mañana porque hemos tenido cinco días de descanso que cuando jugamos contra el Betis, que tuvimos menos descanso. A nivel físico y mental cuesta más. Estamos muy cerca. No estamos en la situación ideal, pero estamos cerca de la final de Copa, del liderato de Liga y de cuartos de Champions. Lo ideal sería ser líderes en Liga, pero estamos cerca y listos para pelear".

Mbappé se abraza con Ancelotti después de ser sustituido REUTERS

Nivel de Camavinga

"No ha tenido continuidad. Ha tenido dos lesiones importantes, una en agosto y otra contra el Liverpool, que le han dejado fuera tres meses y medio. Así cuesta más tener continuidad. Poco a poco está mejorando. En los últimos partidos ha tenido dolores de espalda que no le han dejado jugar al cien por cien, pero ha aguantado por el equipo. Antes del final de temporada volverá a su mejor versión".

Cómo está Mbappé

"¿Mal? No... Contra el Atlético no hizo lo que hizo contra el City. A nivel general está haciéndolo muy bien. Tenemos que tener en cuenta, y él lo tiene que tener también, que no siempre está en su mejor nivel. Ante el Atlético no lo estuvo. Es lo que ocurre con los jugadores de más calidad, que tienen más altos y bajos. Esto es lo que le ha pasado. Dicho esto, si estamos en octavos de Champions es gracias a él y creemos que va a aportar más en este final de temporada".

La temporada de Rodrygo

"Rodrygo lo está haciendo muy bien y ayudando mucho al equipo. Estamos más sólidos porque están trabajando más arriba, y no solo Rodrygo".

Modric, a la altura

"Puede perfectamente jugar mañana y el miércoles. No tiene problemas de recuperación. No me sorprende porque veo lo que hace todos los días, cómo se prepara, el entrenamiento... Es un ejemplo que los jóvenes tienen que seguir".