Mourinho se defiende ante las acusaciones de racismo: "Tendré muchos defectos, pero ese no es uno de ellos"

José Moruinho ha vivido toda su carrera acostumbrado a estar en el punto de mira. Sin embargo, en los últimos días se ha visto envuelto en una polémica en la que ha querido salir al paso.

El técnico del Fenerbahçe negó las acusaciones de racismo que vertió sobre él el Galatasaray después de que el portugués apuntara que los jugadores del equipo de Estambul estaban "saltando como monos".

Un comentario en rueda de prensa que provocó el anuncio de acciones legales del Galatasaray contra Mourinho. "Desde que asumió el cargo de entrenador en Turquía, el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco. Hoy, su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente inhumana", apuntaron en el comunicado.

Una semana después ha llegado la respuesta de Mourinho. "No fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado", dijo Mourinho en una entrevista con Sky Sports.

"No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un boomerang", añadió Mourinho, que recibió la defensa a través de redes sociales de exjugadores suyos como Michael Essien y Didier Drogba, con los que coincidió en el Chelsea y en el caso del centrocampista también en el Real Madrid.

"Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción".

Centrado en el fútbol

Mientras tanto. Mourinho sigue también centrado en el fútbol. Y es que su equipo abre esta tarde los octavos de final de la Europa League. Un duelo en casa frente al Rangers en el que intentarán obtener un buen resultado de cara a la vuelta en Escocia.

Además, son segundos en le Superliga Turca a cuatro puntos del Galatasaray. Una distancia difícil de recortar ante los pocos tropiezos de su rival, además de que ya no le queda ningún duelo directo con ellos.