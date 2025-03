El dardo de la leyenda Francesco Totti a Lamine Yamal en plena sequía con el Barça: "Marca pocos goles"

En una reciente emisión del podcast '¡Viva El Futbol!', el legendario exfutbolista Francesco Totti se reunió junto a figuras emblemáticas como Antonio Cassano, Nicola Ventola y Lele Adani para debatir sobre la actualidad del fútbol.

Durante la conversación, Totti recordó con emoción su etapa como líder de la Roma: "Fui un capitán respetuoso y humilde... Quizás demasiado bueno, pero siempre he sido un capitán humilde y respetuoso. De todas las personas, siempre he defendido a mis compañeros".

El exjugador de 48 años rememoró sus logros al decir: "No necesito el Balón de Oro, lo gané todo con la Roma. No me arrepiento de nada, ahora nos reímos y bromeamos, pero la verdad es que no me arrepiento de nada... Para mí permanecer en un equipo durante 25 años fue una gran victoria".

El debate dio un giro al enfocarse en el presente, cuando Totti ofreció su opinión sobre Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona. En referencia a su evolución, el exlíder romano comentó: "Todavía marca pocos goles. Es muy fuerte, voló en la Eurocopa... Parecía que volaba, luego bajó un poco, está muy bien, pero aún así marca pocos goles".

A pesar de su indudable capacidad, la joven estrella azulgrana atraviesa una sequía goleadora en la competición doméstica. En lo que va del 2025, no ha logrado anotar en La Liga, acumulando 129 días sin ver el fondo de la red.

Si bien el jugador ha aportado en otros torneos —habiendo marcado en la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Champions League— su falta de goles en el campeonato de Liga preocupa a la afición del Barça y pone en entredicho el aprovechamiento de su talento en momentos decisivos.

El Santiago Bernabéu fue testigo del último tanto de Lamine Yamal, conseguido contra el Real Madrid el pasado 26 de octubre. Durante la jornada 11 del campeonato, en el marco del Clásico, el delantero anotó su quinto gol y generó expectativas de una temporada llena de goles. Sin embargo, desde ese instante el jugador no ha vuelto a marcar en Liga, lo que ha prolongado una sequía que ya supera los cuatro meses.

Dybala, Ancelotti...

Además de analizar el presente, Totti no dejó de reconocer el talento de otros referentes del fútbol. Elogió el potencial de Paulo Dybala al comentar: "Está entre los más fuertes del mundo en términos de talento. En comparación con nuestros tiempos, quizás haya menos talento, pero es muy fuerte... En este momento es el mejor de Italia, tiene un ritmo diferente al de hace dos meses y cuando tiene el balón el balón canta. Paulo no lucha ahora, antes paraba, los golpes, los calambres, ahora es una máquina, ahora toca el balón en el último minuto y tiene pierna".

En la misma línea, el exfutbolista reflexionó sobre el rol fundamental de los entrenadores, afirmando: "El entrenador debe ser ante todo un entrenador, debes ser bueno gestionando campeones". Y se rindió al que para él es su preferido. "Si yo fuera director técnico de la Roma llamaría a Ancelotti [...] Pero igual no viene. Y si viniera te diría: ¿Cuál es el equipo? Porque no vengo con este", apuntó.