Horario y dónde ver por TV hoy el Real Madrid - Atlético de Madrid de Champions League

Uno de los derbis más importantes de los últimos tiempos entre Real Madrid y Atlético se afronta desde hoy. Los grandes clubes madrileños se miden en los octavos de final de la Champions League. La ida se disputa en el Santiago Bernabéu y la vuelta lo hará en el estadio Metropolitano.

El primer envite se disputa en el Bernabéu. Un feudo en el que ambos se vieron las caras hace apenas un mes y que acabó con tablas en el marcador. Y es que la igualdad entre los equipos capitalinos es máxima y parece que todo se puede decidir por mínimos detalles.

Mbappé y Julián Álvarez están llamados a marcar la diferencia. Ambos han llegado este curso, pero ya saben lo que es celebrar un gol en un derbi madrileño. Los dos delanteros atraviesan un gran momento de forma y su rendimiento puede ser determinante.

"No sentimos necesidad de ganar con renta. Es una eliminatoria igualada que se va a decidir en el partido de vuelta. El objetivo de mañana es tomar una ventaja para el partido de vuelta, pero nada más. El partido va a ser igualado, competido y no podemos pensar en tomar una gran ventaja, no va a ser posible. El rival compite bien y fuerte, y la eliminatoria va a ser igualada hasta el final", dijo Ancelotti en la previa del partido.

"Es un partido con muchísimo respeto, ante un grandísimo rival. Entiendo que ellos nos respetan de la misma manera. Todo lo anterior no influye. Esto es la Champions y si no jugáramos con un equipo que no es de La Liga, no hablaríamos de estos temas. Para Madrid es espectacular que nos enfrentemos. Para España, tener a un equipo en cuartos va a ser muy bueno también. Y para nosotros, que lo vamos a jugar, disfrutarlo. Es un momento importantísimo", analizó Simeone.

¿Cuándo se juega el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

El derbi madrileño de ida de los octavos de final de la Champions League se disputa este martes 4 de marzo a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 14:00, mientras que en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

El duelo entre los de Ancelotti y los de Simeone se disputa en el estadio Santiago Bernabéu. El remodelado estadio cuenta con una capacidad para acoger a cerca de 80.000 espectadores, y se espera una gran entrada.

¿Dónde se puede ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

En España, este partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League se podrá ver a través de Movistar+ Liga de Campeones.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del encuentro entre los dos equipos españoles.