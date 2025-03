Ancelotti y la dureza del cruce con el Atlético: "No será posible coger una gran ventaja en la ida, todo se decidirá en la vuelta"

Carlo Ancelotti habló ante los medios de comunicación en la previa del partido de los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. El técnico italiano habló abiertamente de que espera una eliminatoria muy igualada y, de hecho, apuntó que "no será posible" coger una gran renta en el encuentro de ida en el Bernabéu.

El entrenador del Real Madrid elogió a Simeone, de quien destacó "la lectura de los partidos", y también a Antoine Griezmann, de quien dijo que tiene "un gran control del juego".

Además, lamentó las ausencias de Ceballos y de Bellingham para este encuentro, pero negó que el Real Madrid vaya a cambiar su idea de juego o a realizar un cambio de esquema por estas bajas.

El Madrid que quiere mañana

"Tenemos un buen recuerdo del último partido jugado en el Bernabéu ante el City, fue una noche especial y queremos repetir este tipo de partido".

La necesidad de ganar en el Bernabéu

"No sentimos necesidad de ganar con renta. Es una eliminatoria igualada que se va a decidir en el partido de vuelta. El objetivo de mañana es tomar una ventaja para el partido de vuelta, pero nada más. El partido va a ser igualado, competido y no podemos pensar en tomar una gran ventaja, no va a ser posible. El rival compite bien y fuerte, y la eliminatoria va a ser igualada hasta el final".

Fede Valverde

"Se ha entrenado ayer individualmente y con buenas sensaciones. Hoy va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento tomaremos la decisión de si puede jugar o no".

Resaca de la derrota ante el Betis

"Mañana hay que ver qué va a pasar en el partido. Faltó la actitud en el partido contra el Betis, pero ojalá haya sido un caso aislado".

Las bajas de Ceballos y Bellingham

"Creo que no va a cambiar la idea que tenemos de jugar, es la misma idea de los últimos partidos. No va a cambiar mucho en este sentido. Tenemos que tener en cuenta también los jugadores que han descansado, que pueden tener más oportunidad mañana como Asencio, Camavinga. No vamos a cambiar o reforzar el centro del campo, o quitar un delantero. Tenemos que mantener la misma idea".

Griezmann y Mbappé

"Están entre los mejores del mundo, con las mejores características. Tienen una calidad descomunal. Griezmann le gusta venir a jugar, tiene buen control del juego, es raro que falle pases. Mbappé tiene la calidad de un delantero de verdad. Más contundente en la finalización y en el desmarque".

Diferencias con el City

"No creo que vaya a haber muchas diferencias. Hay que tener en cuenta que el Atético es más vertical que el City. El City hace menos contraataques y más posesión. Hay que tenerlo en cuenta, pero no quiero cambiar nuestro estilo, nuestra mentalidad ni nuestro enfoque".

El compromiso de los futbolistas antes y ahora

"Difícil comparar épocas diferentes, pero hay jugadores que se enfocan más en la calidad que en el compromiso. Al jugador que tiene más calidad, es evidente que le falta más sacrificio y compromiso. Hay dos tipos de jugadores. Los que corren y los que marcan la diferencia, no puedes estar en el medio".

Dureza del calendario

"Hemos tenido muchas lesiones graves como las de Carvajal y Militao. Esto afecta, obviamente. Pero ha salido un jugador como Asencio que nos está ayudando mucho. A veces las lesiones son una oportunidad para ver el carácter que tiene el equipo y para dar más oportunidades a nuevos jugadores. Es un calendario demasiado exigente a nivel físico para los futbolistas".

El lateral derecho sin Valverde

"Elijo a Lucas Vázquez"

Sobre Simeone

"Mi primer recuerdo de él es cuando era futbolista. Marcó un gol en el Juventus-Lazio. Marcó un gol en Turín, la Lazio ganó y ganaron la Liga. Creo que era el año 2000. Como entrenador lo respeto mucho porque, aparte de lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, que lo ha traído al máximo nivel en Europa durante mucho tiempo, me gusta la lectura de los partidos, cómo mete al equipo en el campo, la estrategia, el compromiso defensivo que tiene el equipo. Todo eso me gusta mucho".