El Barcelona no tiene piedad ante una Real Sociedad en inferioridad y se coloca líder en solitario de La Liga

Barcelona

R. Sociedad

El Barça vuelve a ser líder en solitario de La Liga. El equipo de Flick sigue sin perder en 2025 y en apenas un mes le ha dado la vuelta a la tortilla tras su travesía por el desierto a final de año. Esta vez su víctima fue la Real Sociedad quien apenas pudo competir tras jugar prácticamente todo el partido con 10 hombres. [Así hemos vivido la victoria del Barça]

Se gustó el conjunto azulgrana en un partido en el que jugó prácticamente a placer. Imprimiendo velocidad al juego de la mano de Lamine y Pedri, el Barça brilló esta vez con los goles de los menos habituales. De hecho, Gerard Martín y Marc Casadó marcaron sus primeros tantos como profesionales.

Ambos abrieron la lata de lo que fue una fiesta culé. Araujo sentenció al inicio de la segunda parte y Lewandowski no falló a su cita con un gol con un tanto de '9' puro. El polaco sigue afianzándose en el pichichi y ya ha conseguido firmar su mejor temporada goleadora con el Barça. Y eso que todavía quedan tres meses de competición.

Momento de la tarjeta roja a Elustondo contra el Barça. REUTERS

La Real no pudo hacer nada más que aguantar el chaparrón. La expulsión de Elustondo en el 17' acabó con todos los planes de Alguacil y no pudieron resistir las constantes acometidas de los azulgranas. Ambos equipos se dieron una tregua en los últimos minutos pensando quizá en sus respectivos duelos de competiciones europeas de la próxima semana ante el Benfica y el Manchester United.

Cuesta abajo

La Real Sociedad se plantó en Montjuïc sin miedo. Consciente de la dificultad de sacar algo positivo del feudo azulgrana, pero con las ideas claras sobre cómo hacer daño al equipo de Flick. De hecho, fueron los de Imanol Alguacil quienes dieron el primer susto tras un gol de Sergio Gómez a los 3' de juego, pero que fue anulado por fuera de juego previo de Javi López.

Una gran puesta en escena del conjunto realista que se tiró por la borda tras la expulsión de Aritz Elustondo en el minuto 17. El central vasco agarró y derribo a Dani Olmo cuando éste se marchaba mano a mano ante Remiro y dejó a los suyos con 10 hombres con más de 70' por delante. Un ejercicio de supervivencia que se antojaba prácticamente imposible.

Y lo fue. El Barça, que vive un gran estado de forma, jugó a placer y embotelló a los donostiarras en lo que fue un asedio constante durante los primeros 45 minutos. Les bastaron a los de Flick dos zarpazos para dejar el partido visto para sentencia.

Marc Casadó celebra su gol a la Real Sociead Reuters

Dos goles que fueron el premio a una superioridad más que notable. Dos tantos de dos chicos de 'La Masía', Gerard Martín y Marc Casadó, que se estrenaron como goleadores en el fútbol profesional. Llegaron en un lapso de cinco minutos y sirvieron para que Flick respirara tranquilo en la banda hasta el pitido final.

Gerard Martín fue el encargado de abrir la lata en el minuto 25. El lateral, que medoreaba el área rival ante el gran repliegue de los donostiarras, recibió un pase de Dani Olmo y cruzó su disparo al palo largo cerca de la escuadra para hacer imposible la estirada de Remiro. Cuatro minutos después fue Casadó quien se encargó de aumentar la renta tras tocar y desviar sin querer un remate de Olmo.

Apenas se había cumplido la media hora y el Barça ya tenía el liderato de La Ligaa en el bolsillo. Le quedaba no cometer errores tras el paso por los vestuarios ante un cuadro vasco que tampoco tenía demasiadas opciones y armas para irse arriba en busca de un milagro.

La sentencia

Como era previsto el guion no cambió tras el paso por los vestuarios. El Barça no levantó el pie del acelerador y maniató como quiso a una Real Sociedad que no tuvo otra que aguantar el chaparrón.

En el 56' Araujo puso la sentencia a la salida de un córner al rematar el cuero a placer tras recoger el rechace de Remiro a un cabezazo de Lewandowski. Precisamente, fue el polaco quien se unió a la fiesta cuatro minutos después tras desviar con pillería un disparo lejano de Araujo que cambió por completo la dirección del esférico.

A partir de ahí el partido bajó de revoluciones. El Barça bajó el pistón pensando en el partido contra el Benfica del próximo miércoles. Flick movió el banquillo y su equipo mantuvo la renta sin problemas hasta el final del choque. Los azulgranas han recuperado el liderato y ya ven por el retrovisor al Atlético de Madrid y el Real Madrid.

FC Barcelona 4-0 Real Sociedad

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo (Héctor Fort, min.76), Cubarsí (Eric, min.59), Gerard Martín; Casadó, Pedri (De Jong, min.59); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min.71), Raphinha (Ferran, min.59); y Lewandowski.



Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Traoré, min.65), Aritz Elustondo, Zubeldi, Javi López; Zubimendi (Turrientes, min.46), Olasagasti (Martín, min.20), Pablo Marín; Barrenetxea (Mariezkurrena, min.46), Óskarsson (Muñoz, min.77) y Sergio Gómez.



Goles: 1-0: Gerard Martín, min.25. 2-0: Marc Casadó, min.29. 3-0: Araujo, min.56. 4-0: Lewandowski, min.60.



Árbitro: Quintero González (Comité de Andalucía). Expulsó con tarjeta roja al visitante Aritz Elunstondo (min.17).



Incidencias: Partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ante 46.324 espectadores.