Drenthe, ex del Real Madrid, cuenta el episodio racista que vivió contra el Barça: "Messi me llamó 'negro de mierda'"

Royston Drenthe ha reaparecido en una entrevista para el podcast The Wild Project, presentado por el youtuber Jordi Wild. El exfutbolista neerlandés, conocido por su paso por el Real Madrid entre 2007 y 2012 —sus dos últimos años los pasó cedido en el Hércules y en el Everton—, ha repasado su carrera profesional y un episodio que tuvo con Leo Messi.

Entre Drenthe y Messi se produjo un fuerte encontronazo cuando el primero de ellos jugaba en el Hércules. En un partido de Liga, ambos se enfrentaron, dejando una imagen que fue muy comentada en aquel entonces. El neerlandés, ahora, explica qué fue lo que paso y confirma los rumores sobre un feo comentario que hizo el futbolista argentino.

"Chocamos cabeza con cabeza porque él me llamó 'negro de mierda'. Yo estaba acostumbrado a que los jugadores argentinos, entre ellos, por ejemplo a Garay, siempre le llamaban 'negro'. Para ellos era una cosa normal decir eso, pero hay que entender que a un chico como yo, o también a Mahamadou Diarra, no le gustaba. Él [Diarra] es africano y tiene su cultura, y no le gustaba", explicó a Jordi Wild.

Drenthe explicó la diferencia entre que un comentario así se lo dijera un compañero en un entrenamiento o un rival durante un partido, como en este caso Messi: "Yo, por ejemplo, me lo tomaba diferente cuando Higuaín, que era mi amigo, me decía: 'Eh, negro de mierda'. Pero Messi era un rival. No soy tu amigo y si me dices eso en un partido, yo me siento insultado. Era diferente a lo de Higuaín, que era mi amigo y estábamos todos los días juntos. La gente no entiende y te dice: 'Si él [Higuaín] te puede decir eso, ¿por qué el otro [Messi] no?'", señaló en el podcast.

Aún así, el neerlandés quiso quitarle después hierro al asunto, dejando unas buenas palabras sobre Messi: "Después no hemos vuelto a hablarlo [con Messi], el tema pasó. Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo", dijo.

Drenthe: “Messi me llamó negro de mierda”



Un jugador así nunca puede ser el mejor de la historia. pic.twitter.com/w6DsgjbrGg — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) February 27, 2025

Racismo en el fútbol español

El racismo es un tema que lleva sobre la mesa varios años en el fútbol español. Drenthe, que jugó varias temporadas en La Liga y ya hacia el final de su carrera en divisiones inferiores, no recuerda un episodio de esa índole con la grada en algún campo. Sin embargo, es consciente de que es un problema que está ahí.

"Yo en mi cara no lo he vivido pero sigue habiendo mucho racismo. En mi caso, si no vienen a decírmelo a la cara, no me importa. Yo he nacido en Holanda, tengo pasaporte holandés y no he sufrido mucho racismo, pero sí que lo vivo, sobre todo con mis hijos. A mi hija pequeña le preocupa mucho este tema", comentó a Jordi Wild.