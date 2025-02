Ancelotti: "Asencio está afectado por los insultos. ¿Protegerlo fuera del Bernabéu? No tiene que pasar, y punto"

El Real Madrid afronta una nueva jornada de La Liga con una visita complicada al Betis. Lo hace con el foco puesto en las bajas, dado que Dani Ceballos se lesionó ante la Real Sociedad para dos meses y tampoco podrá jugar Fede Valverde por unas molestias. A eso se suma el segundo partido de sanción que cumplirá Bellingham, con lo que sigue sin estar de acuerdo Carlo Ancelotti.

El técnico italiano habló este viernes en la rueda de prensa previa al partido en el Benito Villamarín. Confirmó a Valverde para el derbi contra el Atlético de Madrid, que abrirá el próximo martes los octavos de la Champions, y mostró su plena confianza en Eduardo Camavinga como reemplazo del lesionado Ceballos.

También habló de Asencio, después de lo ocurrido en Anoeta cuando el partido tuvo que interrumpirse por los gritos de "muérete" desde la grada. Ancelotti confesó que su jugador quedó afectado, pero no piensa en protegerle fuera del Bernabéu. Pide, como es lógico, que esta situación no vuelva a producirse jamás.

Insultos a Asencio

"El jugador está bien, recuperado. Es normal que estuviera afectado por lo que pasó. Está listo para jugar. Pasó algo que no tiene que pasar y se aplicó bien el protocolo".

Sanción retirada a Antony

"Lo que pasó con Bellingham fue una injusticia. No quiero hablar de lo de Antony. No me toca a mí".

Fede Valverde

"No está lesionado ni es un descanso programado. Tiene una pequeña molestia y le ha costado recuperar. No está disponible para mañana, pero sí para el siguiente partido".

Capitanía de Vinicius

"Los capitanes son los elegidos. Le tocó a Vini y se portó bien. Asumió la responsabilidad y fue un capitán de verdad, lo que fue apreciado por el resto".

Raúl Asencio Reuters

'Proteger' a Asencio

"No, no. Le meteré en el once cuando quiera meterle en el once. No pienso nada más. Eso no tiene que pasar, y punto. No tengo que pensar en meterle o no por eso".

No rotará ante el Betis

"Voy a meter al mejor equipo porque son tres puntos vitales para La Liga. Es un partido difícil y no podemos pensar en lo que pase el martes".

Lesión de Ceballos

"Alguno se olvida de que Camavinga jugó una final de Champions. Puede hacer ese papel en el pivote, como hizo con Kroos en la final. Está perfectamente listo para reemplazarle, como Modric y Tchouaméni. Es una pena porque Ceballos estaba aportando mucho al equipo por compromiso y actitud".

Posición de Asencio

"Es un lateral derecho de distintas características, comparado con Lucas o Valverde. Pero si tienes un extremo abierto como Rodrygo, no es tan necesario un lateral que empuje. Puede ser central o lateral".

Modric

"Tengo que ser un poco político... Modric puede jugar. No tiene problemas y es uno de los pocos jugadores que no han tenido lesiones esta temporada. Está en condición física muy buena por lo que hizo contra el Girona. No veo por qué no pueda jugar dos partidos seguidos. Los datos señalan que es un jugador preparado".

Mbappé, listo

"La muela ha desaparecido. (Ríe) El resto está bien. Está listo para jugar y con ganas".

Las bajas no cambian

"Tengo optimismo porque la dinámica del equipo es buena. Cambiando, rotando y metiendo piernas frescas lo hemos hecho bien. Me preocupa más la fuerza del rival que las bajas. Todo puede pasar, pero mi equipo me da confianza".

Ayudas de Vinicius en la medular

"Vinicius está ayudando mucho. Ha cambiado mucho el equipo que los delanteros ayuden. El equipo, en ese sentido, es más sólido. No creo, aún así, que llegue el día que vea a Vinicius jugar de mediocentro".

Charla con Vinicius para defender

"Hemos hablado muchas veces, pero no sólo con él. Todos estaban de acuerdo con esto. El chip ha cambiado de manera evidente en los últimos partidos. Desde el partido contra el Atlético de Madrid, el equipo ha cambiado en el aspecrto defensivo".