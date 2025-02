Esta es la película favorita de Marc Cucurella: "La veo dos veces todos los días"

El fútbol y el cine a menudo van de la mano en la vida de los jugadores, y en el caso de Marc Cucurella, defensor del Chelsea, el vínculo con su película favorita es más fuerte de lo que muchos podrían imaginar.

En una reciente entrevista con TNT Sports, el jugador español reveló que "El Rey León" es su filme preferido y que lo ve hasta dos veces al día.

El amor de Cucurella por esta icónica película de Disney parece estar influenciado por su vida familiar. Con 26 años, el lateral izquierdo tiene tres hijos pequeños: Mateo, Rio y Claudia, fruto de su relación con Claudia Rodríguez.

Su hogar está repleto de la energía y la inocencia de la infancia, lo que podría explicar la reiterada proyección de la historia de Simba en su casa.

En la entrevista realizada como parte del segmento "20 preguntas" de TNT Sports, cuando le pidieron que nombrara su película favorita, no dudó en responder. "El Rey León", dijo con seguridad. "La veo quizá dos veces al día, así que elijo esta."

Lo que Cucurella no especificó es si su preferencia se inclina por la versión original de 1994, que cuenta con una inolvidable banda sonora de Elton John, o el remake de 2019, que presentó una animación más realista y nuevos actores de doblaje.

Sea cual sea la versión que prefiere, lo cierto es que este clásico de Disney ocupa un lugar especial en su día a día.

A pesar de que Cucurella no suele compartir detalles sobre su vida privada, en enero ofreció una entrevista a La Media Inglesa en la que habló sobre la condición de su hijo Mateo, quien tiene autismo.

El futbolista destacó la importancia de aprender a comprender a un niño con autismo, señalando las dificultades que esto conlleva. "Un niño autista no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender a entenderlo", explicó.

El español también recordó experiencias difíciles con Mateo, como cuando intentaron llevarlo a la guardería y no lograba adaptarse. "Pasaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que ir a buscarlo. Eso te afecta mucho, no ves a tu hijo bien y no sabes cómo ayudarlo", confesó.

Fútbolistas y cine

Aunque las preferencias cinematográficas de Cucurella puedan parecer peculiares para un adulto, no es el único futbolista con gustos poco convencionales en el cine.

En su momento, el exdelantero inglés Michael Owen sorprendió al mundo al afirmar que solo había visto ocho películas en su vida, número que aumentó a trece en 2017.

Owen explicó que prefería los documentales y que le costaba disfrutar de las películas de ficción, pues le resultaban inverosímiles.

"No me gusta que me engañen", comentó en una entrevista con Shortlist, en la que explicó que no podía evitar analizar la producción y dudar de la veracidad de las escenas de acción.

Por su parte, Cucurella, lejos de preocuparse por la credibilidad de las historias en la gran pantalla, disfruta del mundo mágico de "El Rey León" una y otra vez.

Quizás lo haga para compartir momentos con sus hijos o tal vez porque la historia del pequeño Simba luchando contra la adversidad le inspira de alguna manera en su carrera profesional.

Lo que queda claro es que el fútbol y el cine siguen siendo dos de las pasiones más universales, incluso en el mundo de los deportistas de élite.

Y en el caso de Marc Cucurella, no hay duda de que "El Rey León" ocupa un lugar privilegiado en su rutina diaria.