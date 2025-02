Courtois regresa a Bélgica 618 días después: "Echaba de menos jugar para mi país"

Casi dos años después Thibaut Courtois volverá a vestir los colores de Bélgica. El portero del Real Madrid regresará a los 'Diablos Rojos' después de la contratación de Rudi García como nuevo seleccionador.

Así lo ha confirmado el propio futbolista en el podcast Koora Break, abriendo claramente su predisposición a ser convocado de nuevo: "Echaba de menos jugar para mi país, hace ya año y medio que no lo hago. Estoy listo para volver", comentaba el madridista.

Ahora, todo queda en manos de Rudi García, quien deberá decidir si incluye en la lista a Courtois para los partidos contra Ucrania el 20 y 23 de marzo. Lo lógico es que lo haga pues la ausencia del belga en este tiempo se ha debido a situaciones extradeportivas.

Courtois tuvo en 2023 un enfrentamiento con Tedesco (exseleccionador) con la capitanía como motivo de mayor discusión que acabó con el guardameta renunciando a jugar.

"Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario", explicó Courtois en un comunicado para justificar su abandono.

Courtois con Bélgica. REUTERS

Courtois jugó el 17 de junio de 2023 su último partido con la selección belga. Fue un choque contra Austria en la fase de clasificación para la Eurocopa, torneo que se acabó perdiendo. Después tuvo una grave lesión que le impidió regresar y sus recitencias con Tedesco acabaron siendo definitivas.

Rudi García ya le abrió la puerta en su presentación como seleccionador belga. "El director deportivo y yo hemos hablado de esto durante mucho tiempo, tenemos calidad en la portería, pero es cierto que cuando tienes al que para mí es el mejor portero del mundo, que además es belga, sería bonito verle en la portería de nuestra selección nacional", dijo el técnico francés.