Vuelve la rivalidad entre Manuel Pellegrini y José Bordalás, 'enemigos íntimos' que chocan casi cada partido por su diferente concepción del fútbol y que se enfrentarán en el Coliseum al frente del Betis y del Getafe, respectivamente, con Europa de fondo.



Conseguir un billete para jugar la próxima temporada una competición continental es un objetivo evidente del Betis. No lo es para el Getafe, que, sin embargo, con una victoria podría meterse en la pelea de forma inesperada cuando terminó 2024 al borde de los puestos de descenso.



Ahora, Bordalás y Pellegrini, que han protagonizado encontronazos dialécticos en el pasado, volverán a verse las caras. El último, este mismo curso en el Benito Villamarín tras un duelo que terminó 2-1 a favor del Betis y tras el que Pellegrini criticó a los equipos que juegan para buscar un resultado: "Creo que eso no es fútbol", dijo. Bordalás, contestó: "Máximo respeto a los entrenadores que respetan a los entrenadores. Al que no lo hace, pues no tengo por qué respetarle".