La Real Sociedad, pese a las bajas por sanción de Martín Zubimendi y Jon Mikel Aramburu, se aferra al impulso del estado de Anoeta para culminar su clasificación para los octavos de final de la Liga Europa, que lleva encarrilada tras su victoria en Dinamarca ante el FC Midtjylland (1-2), que nunca ha ganado un partido europeo a domicilio.



Tras el gran 1-2 cosechado en la ida, el conjunto local buscará un encuentro medianamente tranquilo, en el que no pase gran cosa, para que la eliminatoria no se convierta en un infierno.



No ayuda la polémica goleada recibida el pasado domingo en el Benito Villamarín, por lo que los de Imanol Alguacil no pueden relajarse lo más mínimo.