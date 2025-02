Guardiola se rinde como nunca al Real Madrid tras su peor noche en el Bernabéu: "Ahora son capaces de hundirte"

La de este miércoles será otra de esas noches en el Santiago Bernabéu que tardarán en olvidarse en la cabeza de Pep Guardiola. Tan dolorosa como la remontada épica de hace tres años; o puede que más, porque las sensaciones que tuvo el Manchester City nunca fueron tan malas en la casa del Real Madrid.

Guardiola aseguró tras la eliminación de su equipo en la ronda previa a los octavos de final de la Champions League que el club tendrá "tiempo de pensar" en la reconstrucción tras una campaña europea alejada de las expectativas creadas.

En la rueda de prensa posterior al encuentro con el Real Madrid (3-1), disputado en el estadio Santiago Bernabéu, el extécnico del FC Barcelona y Bayern Múnich fue consultado sobre el 'cambio de ciclo' que afronta el conjunto citizen.

"En la ida perdimos 2-3 y fue difícil de digerir, como este resultado. Pero ellos son muy buenos. Con el tiempo todo el mundo va a aceptar las cosas como son y ahora tenemos partidos para intentar estar aquí de nuevo. Nada dura para siempre, hemos sido extraordinariamente extraordinarios y ahora tenemos que ir paso a paso para crecer”, señaló.

Guardiola, que ganó en 2023 la Champions con el City, además de la Supercopa europea, el Mundial de Clubes, seis títulos de la Premier League y otros títulos ingleses, puso el foco en recuperar la moral y el físico de su equipo para obtener la clasificación para la próxima edición de la Champions: Tenemos que centrarnos en la Premier y en la FA Cup. Hay que intentar estar aquí otra vez", completó el técnico español.

El Real Madrid se clasificó este miércoles para los octavos de la Champions, en los que se enfrentará al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen, un emparejamiento que se decidirá en el sorteo del próximo viernes.

El entrenador del Manchester City reconoció que el Real Madrid fue "mejor" en la eliminatoria, asegurando que su equipo no pudo "parar" a Kylian Mbappé, autor de un triplete en la derrota de los ingleses. "No hemos podido defender bien los movimientos de Mbappé, no le hemos podido parar. Ha sido complicado", admitió Guardiola en rueda de prensa.

Sobre la trayectoria del equipo en Europa, Guardiola se defendió: "No estoy de acuerdo con que no lo hemos hecho bien en Europa. Hace 12 años ni aparecíamos por esta competición. Todo necesita su tiempo. Y lo hemos hecho muy bien, nos hemos ido de la competición a veces por cuestión de detalles".

El técnico catalán insistió en que el City ha estado "muy cerca" todos los años y que, aunque "hoy es difícil decirlo", en ocasiones anteriores estuvieron "muy cerca de pasar contra el Real Madrid". "Este año han estado mejor y tienes que felicitarles y desearles suerte, aunque como culé que soy me gustaría que no fuera así. Cuando un equipo es mejor, tienes que felicitarles", agregó.

Guardiola reconoció que "ha ganado el mejor equipo" y que el Real Madrid "se lo ha merecido". "Tenemos que aprender. El físico importa mucho y siempre que jugamos contra ellos han mejorado, y esta temporada todavía más; han corrido mucho más, con posesiones muy largas, presionando alto, siendo dinámicos… Se lo han merecido, ese es el aprendizaje que nos llevamos. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante", continuó.

Rendido al Madrid

El técnico también destacó la evolución del Real Madrid respecto a la pasada temporada. "Lo mejor que tienen es que su dinámica es muy buena, su calidad técnica es muy buena y pueden dar continuidad al juego, algo que antes les costaba más. Ahora son capaces de hundirte. Y si les aprietas muy arriba te hacen daño al espacio, con el dinamismo de Bellingham, que es muy bueno. Otros años pensaba 'igual podemos hacerles daño por aquí o por allá', pero este año han crecido en hacer muchas cosas muy bien", elogió.

Por último, Guardiola subrayó que el conjunto dirigido por Ancelotti "siempre es uno de los favoritos, pero hay otros equipos que están muy bien". Mencionó al Liverpool, líder de la fase de grupos de la Champions y que, en su opinión, "ha hecho un muy buen año hasta ahora". También elogió al Barça, afirmando que "está fantástico", y destacó el crecimiento del PSG de Luis Enrique, al considerar que "ha dado un salto".