El Real Madrid no está sólo en la lucha contra el sistema arbitral: las quejas de otros clubes que denuncian el problema

Tres clubes de La Liga, además del Real Madrid, han sufrido esta última jornada en sus propias carnes la inconsistencia arbitral que reina en el fútbol español. Se trata de Deportivo Alavés, Real Sociedad y Rayo Vallecano, equipos que se han visto perjudicados en sus partidos y, de una manera u otra, han expresado sus quejas sobre un problema que es evidente. No es cosa sólo del equipo blanco.

Estos clubes han seguido el camino del conjunto blanco en su crítica al sistema arbitral español, tal como lo hizo el Real Madrid tras su partido contra el RCD Espanyol.

El Deportivo Alavés se vio envuelto en un polémico partido contra el Leganés, en el que el árbitro González Fuertes señaló tres penaltis: uno a favor de los albiazules y dos para los locales, ambos ratificados por el VAR. Ante esta situación, el club expresó su indignación a través de un comunicado.

"El Deportivo Alavés manifiesta su total disconformidad con ciertas decisiones arbitrales que está sufriendo en la presente temporada. El club albiazul trasladará una queja formal a los estamentos correspondientes. La aplicación de diferentes criterios arbitrales en jugadas clave de los partidos están condicionando gravemente los resultados de los mismos", denunció el club en su nota.

Nuestro equipo, nuestra afición y nuestros valores merecen competir en condiciones de plena igualdad. Seguiremos luchando para defender el honor y el nombre del Deportivo Alavés y de nuestros aficionados", concluyó el Alavés en su declaración.

Por su parte, la Real Sociedad se sintió perjudicada en su enfrentamiento con el Betis. "Todo en contra" y "atropellados una vez más" fueron sus titulares en los medios oficiales. Su entrenador, Imanol Alguacil, no se mordió la lengua en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico txuri-urdin fue contundente tras la derrota 3-0 ante el conjunto verdiblanco. En una acción polémica que derivó en penalti y expulsión, el técnico criticó duramente la decisión arbitral: "Había muchas ganas de pitar la expulsión y el penalti. Para nada es expulsión y el penalti sobraba".

Ahora, el CTA podría denunciar las palabras de Algualcil por "dudar de la honradez de Gil Manzano". Como consecuencia de sus declaraciones, el entrenador podría enfrentar una suspensión de entre cuatro y doce partidos.

Polémica en Barcelona

El Rayo Vallecano también sufrió una actuación arbitral cuestionable en su visita a Barcelona de este lunes. Decisiones polémicas sobre penaltis y un gol anulado desataron la frustración en el club madrileño. Su presidente, Martín Presa, expresó su desacuerdo en declaraciones a El Partidazo de COPE.

Las polémicas arbitrales del FC Barcelona - Rayo Vallecano

"No sabemos los criterios para entrar en una sí y otras no. No tengo duda en los árbitros, quieren hacerlo lo mejor posible, son profesionales, pero creo que hoy no han estado todo lo acertados que deberían estar".

El dirigente insistió en la necesidad de mayor coherencia en la aplicación del VAR: "Estoy a favor del VAR, pero creo que tiene que entrar en todas las jugadas. No sabemos los criterios que usan, es un desconocimiento". Pese a su indignación, Presa aclaró que el club no emitirá comunicados oficiales sobre el asunto.

La postura del Real Madrid

El Real Madrid llevó su protesta más allá, enviando una carta formal de queja a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 3 de febrero, con copia al Consejo Superior de Deportes (CSD). La misiva se centra en dos incidentes específicos durante el partido contra el RCD Espanyol: una dura entrada sobre Kylian Mbappé que solo se saldó con amarilla y un gol anulado a Vinicius en el minuto 21.

El club exigió la entrega inmediata de los audios del VAR de dichas acciones y criticó el sistema arbitral, calificándolo de "completamente viciado" y "estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo". Además, denunció la inacción ante insultos racistas y pidió una reforma integral del arbitraje en España.