Ancelotti dispara pese al mensaje pacificador de Valverde: "Estoy más tranquilo con el arbitraje europeo"

Carlo Ancelotti y Fede Valverde fueron los protagonistas en Valdebebas antes del encuentro contra el Manchester City en Champions League. Ambos hablaron en rueda de prensa, con el foco puesto en el partido de vuelta contra los de Guardiola —tras el 2-3 a favor de la ida—, pero también en la polémica arbitral de las últimas semanas.

Fue Carletto el que más trató el tema de los árbitros. Dijo que en el club no están "contentos de lo que pasó contra Osasuna, Atlético y Espanyol". "Son tres partidos en los que hemos sido perjudicado por decisiones que todavía no entiendo", recalcó.

"Me siento más tranquilo con el arbitraje europeo", dijo cuando le preguntaron al respecto. Y dio fundamento a su respuesta: "Habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica y menos intervenciones del VAR. Sólo interviene cuando es necesario. Normalmente, en Champions sólo arbitran los mejores árbitros de cada país".

La cosa no quedó ahí. Un periodista italiano le pregunto si el VAR, a siete años de su llegada al fútbol europeo, ha hecho bien al fútbol y fue así de contundente: "Tengo dudas... Pienso que el VAR ha quitado demasiada responsabilidad al árbitro. En el momento en el que haces eso, creas un sistema un poco peligroso. El VAR está para solucionar errores graves y obvios y no para intervenir en cosas que son fútbol. Esto quita toda la naturalidad del fútbol. Hay muchos pisotones que no sé cuántos entrenadores y jugadores estarán de acuerdo en que sean penaltis. Que la decisión sea del VAR no lo entiendo...".

"No quiero comentar esto", acabó diciendo sobre si cree que la carta del Real Madrid contra los árbitros le está pudiendo perjudicar al club.

"Se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien no se les halaga" Fede Valverde, sobre los árbitros

Más conciliador fue Fede Valverde, que pasó por la sala de prensa antes que su entrenador. Al uruguayo sólo le hicieron una pregunta sobre los árbitros y evitó echar más leña al fuego: "No soy quién para juzgar a un árbitro, que es otra persona que está haciendo también su trabajo. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien no se les halaga. Yo lo que puedo hacer es preocuparme de estar a disposición del equipo".

Comentó Valverde la expulsión directa que sufrió Bellingham en Pamplona, apoyando plenamente a su compañero: "Jamás le diría a un jugador que no protestara. Los jugadores vivimos el partido a mil, con la sangre caliente y, obviamente, hay jugadores que la viven de una forma diferente. Yo lo que quiero es jugadores que se dejen el alma en cada partido y ver a Jude así, con carácter y demostrando garra. Esta vez le tocó ver la roja a él".

El Manchester City

Hablando de la vuelta de este miércoles contra el City, lo más destacado de Ancelotti fue cuando le mencionaro el pesimismo de Guardiola: "Le pregunaré mañana antes de empezar si de verdad piensa que tiene un 1% de posibilidades de pesar. Nosotros no pensamos que tengamos el 99%. Tenemos una pequeña ventaja para plantear el partido tras salirnos bien en la ida", señaló el italiano.

Valverde, por su lado, valoró el 'bajón' de los de Pep: "Mi punto de vista es que son diferentes equipos. Hace unos años tenía mayor control de juego, mayor presión y atacaba mejor, pero también nosotros hemos cambiado de actitud y mejorado en el juego. Miramos al City, si está bien o mal, pero también a nuestro lado, viendo que hemos mejorado en muchas facetas".

Fede Valverde celebra un gol con el Real Madrid Reuters

El uruguayo valoró su rendimiento como lateral derecho, ante la ausencia de Lucas Vázquez que persistirá mañana ("Creo que irá al banquillo, pero no ha completado su recuperación", dijo Ancelotti del gallego): "Estoy haciendo las cosas bien en esa posición [...] Tengo jugadores que para mí son una gran imagen, Dani y Lucas. Son referentes del club, que han ganado todo aquí. Intento admirarlos y aprender, no sólo como jugadores, también como capitanes que son ellos. También intento dar lo máximo en cada posición en la que me toca jugar", dijo.

Si bien Valverde no habló de ello, Ancelotti comentó que Fede ha pasado por unas molestias tras la visita a Osasuna y no aseguró su disponibilidad. Sí lo hizo con Rüdiger: "Puede jugar desde el principio, Tchouaméni como pivote y Asencio de central. Hay que ver Valverde cómo está, que terminó tocado ante Osasuna. Raúl [Asencio]podría jugar de lateral derecho también...", reveló Carletto.

Más allá de la lucha contra el sistema arbitral español, reina el optimismo en el Madrid sobre el momento deportivo en el que se encuentra. "Lo que más ha destacado no ha sido la calidad sino el sacrifico colectivo que hemos sido capaces de tener", resaltó Ancelotti de los últimos partidos. "Queremos que sea una noche linda y recordada por los madridistas, que nos acerque al título que tanto queremos", aseveró Valverde sobre lo que imagina para la noche de mañana. El Bernabéu espera con ganas.