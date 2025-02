Detienen el Espanyol - Athletic por insultos racistas a Maroan: "Le han llamado puto moro"

El fútbol español sigue enquistado en el racismo. Un nuevo episodio volvió a dejar la imagen de La Liga por los suelos a ojos de todo el mundo en el encuentro de la jornada 24 que disputaron el RCD Espanyol y el Athletic Club.

Todo sucedió en torno al minuto 15 de juego. Cuadra Fernández, el árbitro del partido, llamó a los capitanes de ambos equipos, Javi Puado por parte de los locales e Iñaki Williams por parte de los visitantes, y en ese preciso momento activó el protocolo antirracismo.

Williams le explicó al colegiado lo que había pasado, y también lo aclaró posteriormente en sus primeras declaraciones al término del choque: "No pueden ocurrir este tipo de cosas. Maroan ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado 'puto moro'", comentó el delantero del Athletic Club.

"Le han insultado 'puto moro'. No es la primera vez que pasa aquí".



Iñaki Williams, sobre los insultos a Maroan. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/TeLmXH65jt pic.twitter.com/1Gc7aHoF6z — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 16, 2025

Cuadra Fernández, una vez que dialogó con los capitanes, avisó al delegado de campo de lo que estaba sucediendo para que lo transmitiera al resto del estadio a través de la megafonía.

El juego se reanudó unos instantes después y, afortunadamente, no volvieron a registrarse más incidentes reseñables y el resto del choque transcurrió con cierta normalidad.

Iñaki Williams, silbado

Depsués de este momento bochornoso en el que tuvo que activarse el protocolo antirracismo, una buena parte del público en el RCDE Stadium la tomó con Iñaki Williams. El capitán del Athletic Club fue el que le comunicó al árbitro lo que había pasado, la gravedad de los insultos, y por ello se convirtió en el objeto de ira de parte de la afición local.

En lugar de señalar al autor de los insultos, señalaron al que denunció los hechos.

El propio Williams ya sufrió hace unos años en este mismo estadio un episodio similar que él mismo recordó al término del partido: "No es la primera vez que pasa aquí, a mí me pasó años atrás. Eso no debe empañar a la afición del Espanyol, tienen leyendas como N'Kono, de color negro, un lateral derecho marroquí también".

Se detuvo el Espanyol-Athletic por insultos racistas



➡️ Iñaki Williams se lo comunicó al colegiado.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/BOLPjkIt3n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 16, 2025

"Al fútbol se tiene que venir a apoyar, creo que el Espanyol y los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol. Es una lástima, pero al árbitro ha actuado muy bien, ha salido en las pantallas aunque no he entendido muy bien por qué me pitaban", continuó el delantero.

"Esperemos que se corrija. Hay que dar visibilidad a esto y que castiguen a los autores", terminó el capitán del Athletic Club, que hace cinco años recibió gritos de "uh, uh, uh" por parte de un sector de la afición del Espanyol.