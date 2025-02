El Real Madrid también obra milagros en la nueva Champions: vence al City y encarrila su pase a los octavos

Man. City

Real Madrid

Nueva Champions, mismos milagros. Da lo mismo el formato, importa poco si la eliminatoria es un invento de la UEFA para alargar la competición. El Real Madrid sigue haciendo proezas en Europa año sí, año también. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Manchester City]

El Real Madrid perdía en el minuto 86 en el Etihad Stadium y parecía que iba a tener que sufrir en el Bernabéu para evitar el desastre europeo. Pero este equipo tiene una conexión indescifrable con esta competición y terminó dándole la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. Una vez más ante el City.

Merecieron mucho más los de Ancelotti antes de tiempo, sin necesidad de recurrir a este final épico. Pero el fútbol hizo justicia con la superioridad del Real Madrid, mucho mejor que el City durante la mayoría de los tramos del partido.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Bellingham ante el City. REUTERS

Haaland golpea

La pancarta de Rodrigo besando el Balón de Oro presidió el partido, un aliciente más para un partido que de por sí ya apuntaba a ser caliente. La 'calentura' no se transmitió, sin embargo, al terreno de juego en los primeros minutos de juego.

Se esperaba un partido abierto, con fallos defensivos y espacios propiciados por los errores propios de dos equipos que ni mucho menos son fiables en defensa, pero todo eso llegó después de casi diez minutos de tanteo y tregua entre ambos conjuntos.

El primer susto del partido lo puso Vinicius. Quizás motivado por la pancarta, el brasileño recibió un pase de Fede Valverde y fue derribado en el área por Ederson, un penalti claro que fue anulado sin embargo por otro también claro fuera de juego en el origen de la jugada. Sin discusión.

Mbappé pelea por un balón. REUTERS

Esa fue el primer síntoma de la mejoría del Real Madrid. No llegó el primero pasados los diez minutos de milagro para los visitantes. Bellingham le dio salida a la jugada con un túnel, Vinicius ejecutó un pase perfecto con el exterior y Mbappé se plantó en el área. La definición, sin embargo, no fue buena. El preludio de que no iba a estar demasiado acertado en esta primera mitad.

Casi acto seguido el Real Madrid perdonó lo imperdonable. Rodrygo encontró el espacio libre para filtrar un gran pase a Mendy. El lateral, como si estuviera fuera de sitio, se hizo un lío y recortó en vez de tirar. Bellingham estrelló el regalo con las piernas de los defensas y después Mendy también repitió.

No podía perdonar eso el Real Madrid en el Etihad, y como reza el dicho, lo iba a terminar pagando. El City hizo daño en la primera que tuvo. Cerca de los veinte minutos de juego, Gvardiol volvió a alardear de sus cualidades ofensivas pese a ser un defensa.

Haaland celebra uno de sus goles ante el Real Madrid. REUTERS

El lateral izquierdo arrancó la jugada, Grealish puso un centro al área, el propio Gvardiol tocó con el pecho y Haaland definió en el mano a mano ante Courtois. Demasiado premio para un City que no había hecho demasiado hasta el momento.

El gol dejó muy tocado al equipo de Ancelotti. Se perdió la presión, se esfumaron los robos en la salida del balón del City y los ingleses empezaron a dominar el partido. Tan sólo un disparo que se sacó de la chistera Vinicius y se estrelló en el larguero sirvió para amedrentar tímidamente a los de Guardiola.

Mbappé, ante Gvardiol. REUTERS

La posesión pasó a ser toda del conjunto citizen y el Madrid entró en una especie de letargo que duró casi un cuarto de hora. Un pequeño borrón en una gran primera parte, con mucha personalidad, que estaban firmando los blancos en el Etihad.

Hubo un arreón final por parte de los de Ancelotti antes de irse al descanso. Primero Fede Valverde lo intentó desde fuera del área y, por último, Mbappé falló de nuevo lo que no se puede perdonar a estas alturas de la competición. Su disparo con la pierna derecha dentro del área se fue al cielo de Mánchester.

El Madrid merece más

Pánico en el Real Madrid nada más volver de los vestuarios. Cuando todavía los equipos se estaban asentando en el terreno de juego y algún aficionado despistado aún se encontraba en el baño y sin ocupar su butaca en el Etihad, Haaland se encontró con el larguero. Un potente disparo del delantero se estrelló contra la madera. Empate a tiros al poste.

Fue de lo poco que pudo llevarse el City, no obstante, en el arranque de esta segunda mitad. El Real Madrid se entonó muy pronto y volvió a demostrar que, en situación de emergencia como diría Ancelotti, está por encima de este Manchester.

Rodrygo volvió a hacer diabluras con el balón. Una internada suya por el costado derecho encontró la conexión con Mbappé. El francés, en el primer palo y al primer toque, se encontró con una gran intervención de Ederson. Puros reflejos del guardameta para evitar el empate del Madrid.

Mbappé remata en el primer gol ante el City. REUTERS

Vinicius se activó y comenzó a convertirse en una pesadilla para Rico Lewis. Una y otra vez se marchó del lateral citizen, aunque no hubo recompensa.

Sí que la encontró el Real Madrid por medio de Mbappé. Estaba fallón el francés, pero en el fallo se citó con la virtud. Ceballos, muy afianzado en el centro del campo blanco, puso un balón al área y allí entró Mbappé libre de marca. Con la espinilla y con un remate defectuoso, engañó a Ederson y puso un merecido empate.

Fueron minutos de asedio de los blancos, que merecieron mucho más. Estuvieron a punto de encontrar premio con un disparo cruzado de Valverde que se marchó besando el palo, y también con un remate de Bellingham a pase del uruguayo.

Courtois, ante Haaland. REUTERS

Estaba KO el City, pero en un partido en el que se jugaba a los errores de las defensas cayó el Real Madrid en la trampa. Foden, en jugada individual, merodeó el área y por allí se cruzó Ceballos para chocar las rodillas. Penalti y gol de Haaland, que engañó a Courtois.

El Madrid, que estaba mereciendo incluso ir por delante, de repente se veía contra las cuerdas en Inglaterra y ya casi pensando en que tendría que recurrir al Bernabéu para darle la vuelta a la eliminatoria.

Le quedaban diez minutos a los blancos por delante, y eso es un mundo en la Champions cuando se habla del Real Madrid. Más aún cuando el City sigue empeñado en cometer errores groseros.

Brahim celebra su gol ante el Manchester City. REUTERS

Ederson le regaló el balón a Bellingham, y ahí empezó la contra del Real Madrid. Vinicius entró en el área, chutó y el despeje de Ederson también fue defectuoso. Eso lo aprovechó Brahim para, oportunista, hacer el empate a cuatro minutos del final.

Guardiola se frotaba de nuevo la cabeza y el Real Madrid olía la sangre. Ya sabía qué era eso de remontar en cuestión de segundos al City, y esta vez se encumbró en el Etihad.

Cuando todo parecía decidido, el Madrid volvió a picar. Vinicius se plantó mano a mano ante Ederson, pero su vaselina no fue demasiado buena. Por allí andaba, no obstante, Bellingham para recoger el regalo, hacer el tercero y poner la rúbrica a la remontada.

El Real Madrid sale muy vivo de Inglaterra y jugará la vuelta en el Santiago Bernabéu. La eliminatoria sigue abierta, pero empieza a tener un claro color blanco.

Manchester City 2 - 3 Real Madrid

Manchester City: Ederson; Akanji (Akanji, m.46), Dias, Aké (Kovavic, m.61), Gvardiol; Stones, De Bruyne (Gündogan, m.84), Bernardo; Savinho (Marmoush, m.84), Haaland y Grealish (Foden, m.30).



Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Camavinga, Ceballos (Modric, m.82), Bellingham; Rodrygo (Brahim, m.84), Vinícius y Mbappé (Fran García, m.91).



Goles: 1-0, m.19, Haaland. 1-1, m.60 Mbappé. 2-1, m.80 Haaland, de penalti. 2-2, m. 87, Brahim. 2-3, m. 92 Bellingham.



Árbitro: Clément Turpin (Francia). No mostró tarjetas.



Incidencias: Partido de ida del 'play-off' de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium.