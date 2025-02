El Madrid señala a De Burgos: el 'sospechoso habitual' que marcó el derbi desde el VAR en el que Negreira decía tener influencia

El malestar del Real Madrid con el colectivo arbitral se ha incrementado a raíz de las actuaciones que los colegiados han protagonizado ante el Espanyol y el Atlético de Madrid. La cartulina roja perdonada incomprensiblemente a Carlos Romero en el RCDE Stadium quien, a la postre, marcaría el gol de la victoria para los pericos; y el penalti señalado ante el Atlético de Madrid han sido las gotas que han colmado el vaso.

Tras el partido ante el equipo catalán, el Real Madrid publicó una dura carta dirigida a la RFEF. Bajo el título 'Un escándalo mundial' y la imagen de la entrada de Carlos Romero sobre Mbappé, el club blanco acusó al árbitro de "adulteración", al VAR de "manipulación" y reclamó una "reforma estructural" en el sistema. Es por ello que fue la única institución que no se presentó en la reunión convocada por la Federación con los árbitros.

Si bien el Comité Técnico de Árbitros (CTA) castigó inmediatamente a Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva (árbitro principal y árbitro del VAR) tras el partido ante el Espanyol, en un intento por no pillarse los dedos en el derbi, Medina Cantalejo designó a Soto Grado y Ricardo de Burgos Bengoetxea como los responsables de que se hiciera justicia en el terreno de juego del Santiago Bernabéu.

El penalti señalado a falta de diez minutos para la conclusión de la primera parte volvió a sembrar la duda sobre el funcionamiento del VAR. Además de la responsabilidad de Soto Grado como árbitro principal, el foco de atención se ha puesto sobre Ricardo de Burgos Bengoetxea, un viejo conocido en el seno madridista por el informe que realizó el hijo de Negreira quien se lo hizo llegar al Barça.

El colegiado vasco instó a Soto Grado a acudir al monitor a ver un posible penalti de Tchouaméni sobre Samu Lino. De primeras, De Burgos Bengoetxea le mostró una primera imagen general que "no es muy nítida". Es por ello que le enseñó otra imagen de mayor calidad para que vea "el pisotón". Además, añade: "Páraselo en el punto de contacto para que lo vea por favor" es decir él ya condiciona la decisión que toma el árbitro de campo principal.

Soto Grado señaló el punto de penalti por la toma de una imagen donde, a cámara lenta, se aprecia el involuntario pisotón del jugador francés. El colegiado riojano pidió que le muestre la imagen desde otra toma, pero la respuesta del colegiado vasco fue contundente: "Estas son las de mejor calidad, César. Las demás están muy barridas".

El Real Madrid estalla

Al término del partido, el canal oficial del club, Real Madrid TV, cargó duramente contra la actuación arbitral. "Gol de Soto Grado y asistencia de De Burgos Bengoetxea. El Madrid no suma hoy tres puntos por su culpa", confesaba el medio televisivo.

Con el pitido final, el malestar se agudizó con el empate en el marcador. "De Burgos Bengoetxea no puede volver a pitar al Real Madrid. Cuánto más se equivoca, mayor ha sido la progresión y el ascenso de este árbitro. La semana pasada el VAR no avisa al árbitro en la entrada a Mbappé y hoy sí que lo llama en el penalti inexistente a Lino. Encima, esta semana sí hay audios del VAR, no es casualidad", admitieron.

La paciencia se terminó cuando el juego no se reanudó en el minuto 31 y Soto Grado se echó la mano al pinganillo para oír con claridad las indicaciones que recibía desde la sala VOR: "El problema es que a Soto Grado le congelan la imagen para que parezca que el francés le pisa, están manipulando las imágenes desde el VAR porque le muestran cuando la punta de la bota de Tchouaméni está encima de Lino, si ves la jugada después te das cuenta de que Lino se tira de manera antinatural".

Las quejas iban más allá recordando el pasado que tiene Ricardo de Burgos Bengoetxea de quien el hijo de Negreira le hizo un informe donde había información que, en teoría, sólo podía conocer el CTA. "Yo me iría del campo, la situación es para irse del campo. Al equipo más favorecido por el sistema le acaban de regalar un penalti. Esta es la mugrienta liga de Negreira. Esto es lo que quería De Burgos Bengoetxea señalando un penalti inexistente, lo que quería Soto Grado y lo que quería Medina Cantalejo", protestaban desde Real Madrid TV.

El público presente en las gradas del Santiago Bernabéu explotó conforme vieron a Soto Grado señalar el punto de penalti. "Corrupción en la Federación" gritaron los aficionados madridistas, al tiempo que el canal del club añadió: "Poco se canta en el Bernabéu. Para esto sí que avisan el árbitro, el otro día en la entrada a Mbappé que era de roja no lo llaman. Esto no es más que una confirmación de lo que sospechábamos que pasaría".

Ricardo de Burgos Bengoetxea es un viejo conocido para el Real Madrid. En la ida de la Supercopa de España disputada en 2017 entre el conjunto blanco y el Barça, el árbitro vasco señaló un penalti de lo más dudoso sobre Luis Suárez y además expulsó por doble amarilla a Cristiano Ronaldo por, según su criterio, simular una falta dentro del área con el objetivo de engañarle y que señalara penalti.

Dos años después, de nuevo en el Camp Nou aunque en esta ocasión desde el VAR, no advirtió al árbitro principal del partido, Hernández Hernández, de acudir al monitor a revisar dos agarrones dentro del área sobre Varane cuando el francés se disponía a rematar y otro penalti donde Lenglet impacta descaradamente con la plancha en el muslo del central en un intento de despeje.

De Burgos Bengoetxea fue también el árbitro que expulsó a Vinicius en el convulso partido de hace dos años contra el Valencia en Mestalla. El Comité de Competición absolvió entonces al brasileño porque el VAR no sirvió a De Burgos la secuencia completa de la acción, en la que Vinicius fue previamente agredido.

El informe del hijo de Negreira

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, detalló la manera de actuar de Ricardo de Burgos Bengoetxea a través de un informe de tres páginas. Este análisis, contaba con información privilegiada del Comité Técnico de Árbitros que plasmaba en estos escritos cuando, en teoría, no tenía nada que ver con el ente arbitral.

De hecho, Javier Enríquez siguió con esta información del CTA que, en teoría, él no debería saber, e instó a que los jugadores del Barça protestaran durante el partido: "Como suele ocurrir al venir de una reunión técnica del CTA, amonestará con rigor las acciones de Orden Disciplinario (tarjetas), por ello, hay que exigirle que amoneste en manos, agarrones o entradas por detrás".

"Suele consultar sus aciertos o errores en jugadas (vía móvil) en la media parte. Que los jugadores decidan si vale la pena recordarle alguna jugada tras el descanso (siempre con respeto)", comentó el hijo de Negreira para pedir a los futbolistas del Barça que tras el intermedio le metieran presión al colegiado.

Ricardo de Burgos Bengoetxea, del colegio vasco, en una imagen de archivo EFE

Además, entre otros aspectos, Enríquez comentó de 'Richy', como él le llamaba en confianza, que es un árbitro "muy cercano y simple en el trato con la gente", aunque en su detrimento también apuntó que "suele sacar los partidos sin problemas por su naturalidad en el trato con los jugadores, más que por su nivel arbitral". Además, escribió que "le falta personalidad y experiencia".

Sobre las ventajas de tener a De Burgos Bengoetxea como árbitro principal, el hijo de Negreira recalcó que "es valiente para pitar lo que vea y sigue el juego de cerca". Además, puntualizó sobre él que "tras la reunión del CTA será riguroso con las tarjetas reglamentarias", y que "es cercano y dialogante, evitará las amarillas prescindibles", concluyó.