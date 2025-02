Cristiano Ronaldo y su posible retirada: "Sé que será difícil. No lo pienso, pero sé que está cerca"

Cuando tan solo queda un día para que cumpla 40 años, Cristiano Ronaldo sigue al máximo nivel. No deja de marcar goles, hizo dos este lunes, y sigue demostrando ser uno de los futbolistas más determinantes. Pero su final se acerca y él intenta saborerar cada momento.

Ronaldo, en una entrevista con La Sexta, habló se su retirada, algo que no piensa demasiado, pero que sabe que está cerca. "No me lo imagino.. Será difícil, pero me estoy preparando No quiero llegar a ese momento, pero el cuerpo te va dando señales", afirmó el astro portugués.

Cristiano, que no piensa en los 1.000 goles, también dejó claro que no será entrenador una vez cuelgue las botas. Eso sí no ve con malos ojos ser dueño de un club. "No lo descarto, todo puede pasar".

💥 @Cristiano responde a LA pregunta de @EduAguirre7



"Yo creo que soy el mejor de la historia”



💬 "Sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo" pic.twitter.com/15O9WHH5ye — laSexta (@laSextaTV) February 3, 2025

De todo esto y mucho más habló Cristiano Ronaldo en La Sexta. Su salida en el Madrid, su vida en Arabia, su relación con Messi, su opinión sobre Vinicius y Mbappé... y sobre quién es el mejor jugador de la historia: "No vi nadie mejor que yo".

Arabia

"Bien. Me está gustando la experiencia. Vivir aquí y me siento muy bien"

Pasar de Europa a Arabia

"Siempre me gustan los desafíos. Cosas diferentes, nuevas. Así fui desde que saló de Madeira con 12 años. Me gustan los nuevos retos. Arabia no era el mismo reto que jugar ren Europa, pero sabía como era la liga aquí y que era un desafio que me motivaba mucho.

Muchos cambios

"No me han costado los cambios. Estoy acostumbrado. No fue difícil. Ahora necesito estar con mi familia, mis hijos. Tener todo lo que una familia pueda tener para estar bien: educación, seguridad, buenos colegios, buena casa... Me siento feliz porque todavía gran parte de mi vida es el fútbol.

Liga Saudí

"Cuando tome la decisión no pensé que iba a crecer tan rapido, pero sabia pasados dos años la liga iba a ser muy top. Las cosas fueron muy rápido".

"La gente no sabe. Habla y opina demasiado. Es muy diferente cuando la gente habla de MLS que Arabia. Es peor liga la de USA. Pero aquí se menosprecia un poco más y sé que esa gente que habla no sabe lo que dice. Los que están aqui día a día le dan valor".

Mantener rutina

"No es cuestion de apetecer. Es un compromiso y pasión. Me levanto con ganas de entrenar y jugar. No es igual que antes, un poco menos, pero sigo con la pasión. Me gusta hacer lo que yo hago. Me cuesta, pero voy. Es el compromiso. No voy con ganas todos los dias al gym. Voy porque existe un compromiso"

Ambición

"La historia ya está escrita. Podria dejar la carrera hoy no me arrepentiría. Seria una pena porque sigo estando bien y marcando la diferencia. Puedo seguir haciéndolo un año más. Vivo mucho el presente. Mi vida me ha hecho pensar así. Semana a semana, con tranquilidad. Disfrutar del futvol cada dia"

"Soy diferente al os demás. No solo por números. Soy diferente, punto y final. No tengo que presumirme".

No te agobia ser famoso

"No pienso en eso. Sé lo que soy e intento disfrutar con lo que yo puedo hacer. Cuando esciuchamos una crítica olvidamos lo bueno. Valoro lo que yo puedo hacer y lo que me hace feliz. Todo lo demás es normal. Son partes de la vida. Soy feliz con lo que tengo, con lo que hago. Veo lo que es posible hacer, no lo que no lo es".

Preparacion

"Cuanto más entrenas tienes que meter las mismas horas de recuperación. He tenido muchos entrenadores y tengo una manera de ver el fútbol y la vida de exigencia máxima que me hace diferente a los demás".

"Es dificil jugar ahora. Juego más en Arabia que en Europa. No me he lesionado, pero es por suerte y dedicación. Hay un factor de minimizar el riesgo de tener una lesion. Intento hacer los mecanismos para que no me falte la suerte. Entreno menos, hago entrenos específicos, menos desgaste corporal y físico para poder rendir en los partidos. Es mi punto de vista".

Si me desgasto tres horas, estoy tres horas de recuperación. Cuando eres joven puedes comer 50% tonterias, pero con la edad ese porcentaje disminuye. Hago las cosas bien. La clave para todo es la rutina".

1000 goles

"No me cansa el tema, pero la gente está pesada. Se que soy culpable pero parece que no valora lo que esrtoy haciendo. No me gusta que piensnen en eso. Tiene que llegar de forma natural. Los números dicen lo que soy. No sé si voy a llegar. No pienso a largo plazo, pienso en el presente. No se que va a pasar mañana. Vivir el momento es mas bonito que pensar a largo plazo. Vas a valorar todo mejor".

Cristiano y los mil goles: "La gente está un poco pesada"



💬 "No sé si voy a llegar, no pienso a largo plazo"



¿Crees que alcanzará esa cifra? 🤔 pic.twitter.com/BdLqeqpGCK — laSexta (@laSextaTV) February 3, 2025

"No pienso en los 1.000 goles. Si llego, pero no ocurre nada si no llega. ¿Me gustaría? claro, todo indica que llegaré, pero no pienso en eso. Soy sincero".

Criticas

"No me entra en el cerebo. Son gente que no me conoce o me tiene envidia. Estar en mi posición genera envidia. Es parte de mi vida. Tengo que vivir con la gente que me queire, mi familia, mis amigos..."

Manera de perder

"A nivel competitivio, esa rabia de perder, es menor. Todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. No puedo llegar así a casa. En el Madrid fallaba un penalti y me encerraba en la habitación. No me permitía fallar. Me iba a sin cenar y hablaba solo".

Nivel de competitividad

"Odiaba perder. Lloraba, no aceptaba perder. Mis vecinos me llamabane 'el llora'. Era mi manera de ser. Poco a poco fui asimilando y mejorando. Sigo enfadándome, no soy perfecto, pero es mi manera de ser y no voy a cambair. Mi mentalidad sigue siendo la misma por eso. Espero seguir así, pero con más equilibrio".

Retirada

"No me lo imagino.. Será difícil, pero me estoy preparando. Desde los 28 estoy preparando mi futuro con empresas, cosas que me motiven, cosas que yo pueda aportar a la sociedad... hacer cosas que me diviertan y aprender otros sectores que yo pueda aportar algo".

"A nivel mental será difícil. No pienso pero sé que está cerca. Creo que estaré mínimamente preparado. Creo que una de las cosas que te puede dejar tranquilo es prolongar lo máximo que puedas y que cuando lo dejes no puedas más. Estar orgulloso contigo mismo. Si dejo ahora... es mucha edad, pero es un regalo".

"No quiero llegar a ese momento, pero el cuerpo te va dando señales. Es normal y para un deporte de élite como el fútbol, la edad es importante. Me he cuidado mucho y estoy recogiendo los frutos. Quiero aprovechar al máximo y disfrutssr el momento"

Futuro

"No quiero ser entrenador. Es muy difícil que eso pase, casi imposible. Quiero hacer cosas que no domine y quiera aprender. Ser entrenador es más difícil que ser jugador. Mi personalidad no creo que se adapte bien a ser entrenador. No necesito ser entrenador".

"Ser dueño de un club tiene más sentido. Eso no lo descarto. El fútbol es de momentos y puede pasar".

Mbappé

"No es delantero. Yo me acostumbré a jugar de delantero. Él deberia no ser el típico delantero, hacerlo de una forma propia. Cuando eres impreviisble marcas la diferencia. Él tiene condiciones, no puede jugar delantero y estar esperando el balón. Tiene piernas para aparecer. Si yo lo hago, como no lo va a hacer Mbappé".

"El madridismo deber ayudarle, protegerlo. Él va a dar muchas alegrias al Madrid. Yo le quiero mucho. Es un crack".

💬 El mensaje de @Cristiano a la afición del Madrid



"Cuidad a Mbappé, es muy bueno y os va a dar muchas alegrías" pic.twitter.com/7KrgGfPUML — laSexta (@laSextaTV) February 3, 2025

Vinicius

"Debería haber ganado el Balón de Oor, pero no me sorprende. No hay credibilidad. Vini ganó Champions, jugó bien...Se lo merecía. Tiene que haber más credibilidad en los premios, algo por detrás más serio. Me dio pena porque lo merecía. Yo sentí lo mismo, pero después entendí. Hay ciertas luchas que no vas a ganar. Retirarte y creer que tus valores son más oimportantes".

Bellingham

"Tiene un futuro espectacular. Va a ayudar al Real Madrid. Tiene mucho recorrido, se parece mucho a Zidane... es un crack. Tiene 21 años y todo el futuro por delante".

Ancelotti

"Me gusta mucho, es una persona espectacular, un señor del fútbol. Ganamos muchas cosas juntos. Él lo sabe que la presion del Madrid es así. Cuando no se dan los resultados y no ganas en un club de esa magnitud, es muy difícil"

"Aprendí de todos los entrenadores. Algunos muy malos. Unos que no tienen ni idea de fútbol. Es normal, la vida es así".

Madridismo

"Es mi casa, España. Fue donde estuve más feliz futbolísticamente. Me alegro que la gente se siga acordando. Cuando dejas un legado la gente no se olvida. La gente me sigue viendo y es normal con tantas redes sociales".

Salida del Madrid

"Quería una etapa distinta. Mi ciclo estaba encerrado. Quería otra motivación diferente. No me desgastó mi salida porque se lo dije a Florentino y él lo aceptó. En ese momento, en la negociación, no se portó del todo bien conmigo. Lo entendí. no podia vovler atras, no podía faltar con mi palabra a la Juventus. Pero aprecio mucho a Florentino. Un digno presidente, una persona seria que me trató bien y le respeto".

"No descartó volver al bernabéu. A lo mejor cuando acabe mi carrera pudo hacer algo chulo".

Messi

"Compartimos 15 años y nos llevamos muy bien. Me trató bien, pero él defendia su club y yo el mío. Nos retroalimentábamos. Él equeria jugar todo y marcar, yo tambien. Esa pelea sana existió".

Messi y Cristiano Ronaldo, durante un partido.

Barça

"Me gustaba jugar en el Camp Nou. He hecho muchos goles ahí, me venía arriba. Me silbaban... Cuando me insultaban pensaba en hacerlo bien y hacer la diferencia para hacer gol y callar a esa gente. Me gustaba más marcar en el Camp Nou que en el Bernabéu".

"Estaba en el Sporting de Lisboa y pude ir al Barça. Querían contratarme, pero no pasó. Igual me querían para el año siguiente y el United me llevó el mismo día",

¿El mejor?

"Soy el jugador más completo que ha existido. Una cosa son gustos, lo entiendo, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Creo que soy el mejor de la historia. No vi a nadie mejor que yo".